Пока что в Киеве не спешат покупать недвижимость, а желающих арендовать жилье гораздо меньше, чем тех, кто его сдает. О том, что происходит на рынке – эксклюзивно сайту 24 канала рассказали эксперты и аналитики.

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Цены снизились

Президент Ассоциации специалистов недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита отметил, что рынок аренды жилья в Киеве уже восстановился. В настоящее время предложение в разы превышает спрос, таким образом, цены снизились к довоенному периоду на 30 – 50%.

Относительно купли-продажи жилой недвижимости после открытия реестра в большинстве случаев наблюдается заключение проавансированных сделок в довоенный период. Также есть единичные случаи заключения договоров по объектам, выставленным на продажу после открытия реестра. В ближайшее время предложение будет превышать спрос, что может привести к уменьшению стоимости недвижимости по сравнению с довоенным периодом на 20 – 30%.

– объяснил Пита.

Спрос на аренду будет постепенно увеличиваться из-за переселенцев, спрос на покупку также будет восстанавливаться, однако до показателей довоенного периода не ожидаем возобновления.

Специалист уточнил, что многое будет зависеть от ситуации на фронте, а наиболее популярным будет жилье экономкласса стоимостью до 50 тысяч долларов. Также спрос будут иметь 1-2 комнатные квартиры в готовых новостройках.

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Спрос будет расти

Эксперт Аналитического центра DOM.RIA Анатолий Топал заверил, что спрос будет расти, ведь люди возвращаются, приезжают вынужденные переселенцы из горячих зон, начинает работать бизнес.

Если ситуация вокруг Киева не ухудшится, эта тенденция сохранится. Специалисты ожидают, что к концу июля – началу августа спрос на аренду увеличится на 35 – 40%. Но при этом будет не больше 40% уровня 2021 года. Популярность будут иметь двухкомнатные квартиры по линиям метро.

В Киеве предложения жилья превышают спрос / Фото Unsplash

По его словам, несмотря на открытые реестры, бума покупок квартир нет. Равномерно рынок продаж будет оживать, но ждать каких-то стремительных ростов не следует. Сейчас проходят соглашения, заключенные еще до войны.

Что будет с вторичным рынком, пока трудно прогнозировать. Специалисты ожидают, что уже к концу лета он заработает и выйдет на 20-25% довоенного периода. Стоимость реальных сделок может измениться при окончании войны.

После войны, цены на аренду вырастут на 15 – 20% сразу. Также на ценообразование влияет инфляционная составляющая и колебания курсов валют. В случае роста инфляции, в случае резкого роста курса валют многие арендодатели попытаются поднять цены. Но главным фактором будет уровень доходов населения. Также рост цен будет сдерживать рост предложений. Ожидается, что к осени предложения вырастут еще на 20% по сравнению с маем 2022 года,

– подчеркнул Топал.

Пока сохраняется тенденция к понижению цен и так будет в течение ближайших месяцев. А вот насколько цены будут ниже, увидим после относительного обновления рынка недвижимости.

На портале OLX Недвижимость отметили, что Киевщина лидирует по количеству свободных квартир для аренды. По сравнению с мирным временем, количество помещений в регионе выросло почти вдвое. Если до 23 февраля можно было выбирать более 20 тысяч домов, то в мае их уже больше, чем 40 тысяч.

В то же время средняя стоимость аренды в мае наоборот снизилась почти на 22% и составляет менее 9 тысяч гривен в месяц.

Если сравнивать цены на аренду сейчас и до 23 февраля, то в Киеве месячная плата за однокомнатную квартиру снизилась на 1 590 гривен и составляет 7 945 гривен, двухкомнатной – на 4 879 гривен (11 198 гривен), трехкомнатной – на 8 087 гривен (16 426 гривен),

– уточнили аналитики.

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