Цены на газ для населения в октябре снизятся, – Нафтогаз
В Украине в октябре 2019 года цена на газ для населения уменьшится на 4,9% по сравнению с сентябрем. Тысяча кубометров без налогов и дополнительных начислений будет стоить 4272,76 гривны.
Таким образом, с апреля 2019 года цена газа для населения снизилась на 32%, это подчеркивают в пресс-службе "Нафтогаза".
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Там отмечают, что цены на газ на европейском рынке уже существенно увеличились по сравнению с летним уровнем. Однако цена газа в Украине определяется по формуле, которая отображает рыночные цены с двухмесячным отставанием. На это следует обратить внимание украинцам, которые воспользовались услугой "Газовый запас".
Учитывая рыночную ситуацию в сентябре, октябрьская регулируемая цена газа (4272,76 гривен за тысячу кубометров) оказалась ниже, чем цена на условиях предложения "Газовый запас" (4874,42 гривен за тысячу кубометров),
– объясняют в "Нафтогазе".
Отметим, услугой "Газовый запас" воспользовались всего 55 тысяч украинских семей. Присоединиться уже нельзя – срок действия закончился.
Что это за услуга – "Газовый запас"?Соответствующую программу в "Нафтогазе" запустили 21 августа 2019 года. Украинцам позволили заплатить заранее за газ, который они будут потреблять зимой во время отопительного сезона. За этот газ платили по ценам, которые действовали в летний сезон. Максимальный объем газа, который можно закупить на таких условиях, составлял 25 тысяч кубометров. Отметим, в Антимонопольном комитете заподозрили "Нафтогаз" в том, что компания не рассказывает все условия услуги.
Что теперь делать украинцам, которые воспользовались "Газовым запасом"?
Итак, в этой услуге закреплена стоимость газа на уровне 4874,42 гривны за тысячу кубометров - цена почти на 602 гривны больше, чем будет стоить газ в октябре. Однако в "Нафтогазе" предложили украинцам выход из ситуации.
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- По условиям предложения, в октябре потребителям предложат оплатить газ по более низкой, регулируемой цене.
- Приобретенный газовый запас при этом сохранят на зимние месяцы, когда ожидается увеличение цены.
- Если весь переплаченный объем газа за зиму использовать не удастся, то остаток денег потребителю вернут на счет.