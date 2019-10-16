Ціни на газ для населення у жовтні знизяться, – Нафтогаз

В Україні у жовтні 2019 року ціна на газ для населення зменшиться на 4,9% у порівнянні із вереснем. Тисяча кубометрів без податків та додаткових нарахувань коштуватиме 4272,76 гривні.

Таким чином з квітня 2019 року ціна газу для населення знизилася на 32%, на цьому наголошують у пресслужбі "Нафтогазу".

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Там зазначають, що ціни газу на європейському ринку вже суттєво збільшилися порівняно з літнім рівнем. Однак ціна газу в Україні визначається за формулою, яка відображує ринкові ціни з двомісячним відставанням. На це слід звернути увагу українцям, які скористувались послугою "Газовий запас".

Враховуючи ринкову ситуацію у вересні, жовтнева регульована ціна газу (4272,76 гривень за тисячу кубометрів) виявилася нижчою, ніж ціна на умовах пропозиції "Газовий запас" (4874,42 гривень за тисячу кубометрів),

– пояснюють у "Нафтогазі".

Зазначимо, послугою "Газовий запас" скористалося загалом 55 тисяч українських родин. Приєднатись вже не можна – термін дії завершився.

Що це за послуга – "Газовий запас"?Відповідну програму у "Нафтогазі" запустили 21 серпня 2019 року. Українцям дозволили заплатити заздалегідь за газ, який вони будуть споживати взимку під час опалювального сезону. За цей газ платили цінами, які діяли у літній сезон. Максимальний обсяг газу, який можна закупити на таких умовах, становив 25 тисяч кубометрів. Зазначимо, в Антимонопольному комітеті запідозрили "Нафтогаз" у тому, що компанія не розповідає всіх умов послуги.

Що тепер робити українцям, які скористались "газовим запасом"?

Отже, у цій послузі закріплена вартість газу на рівні 4874,42 гривні за тисячу кубометрів – цена майже на 602 гривні більше, ніж коштуватиме газ в жовтні. Однак у "Нафтогазі" запропонували українцям вихід із ситуації.

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