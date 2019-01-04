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      Цены на недвижимость в новостройках Киева, Львова и Одессы: что с ними происходило в 2018

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      Цены на квартиры в новостройках Киева, Львова и Одессы - как изменились цены в 2018 году
      Цены на первичном рынке недвижимости Украины в 2018 / Коллаж 24 канала

      Как в течение 2018 года менялись цены на квадратные метры в новостройках трех ведущих городов Украины, которые стремительно строятся.

      По данным Госстата, в течение первых 9 месяцев прошлого года именно Львовская и Киевская области стали лидерами по объемам введенного в эксплуатацию жилья.

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      Вашему вниманию подробный анализ тенденций на рынке первичной недвижимости Украины, которые наблюдались в течение 2018 года.

      Цены на недвижимость в новостройках Киева

      Как свидетельствуют данные портала недвижимости ЛУН.ua, цена метра квадратного в новостройках столицы за 12 месяцев 2018 года показывала незначительные, но все же колебания.

      Так, в первом полугодии 2018 года средняя цена за квадрат демонстрировала стабильный рост – от 780 до 860 долларов.

      Резкий спад цен на жилье в новостройках Киева наблюдался в августе 2018-го – тогда средняя стоимость метра квадратного опустилась до отметки 820 долларов.

      По состоянию на конец года за покупку жилья в столичных новостройках приходилось выложить в среднем 840 долларов за метр квадратный.

      ціни на нерухомість Київ 2018
      Средняя цена метра квадратного в новостройках Киева в 2018

      Из-за колебаний курса средняя цена в гривне на протяжении последних месяцев 2018-го показывала несвойственное ей падение – от 23900 до 23000 гривен за квадрат.

      ціна нерухомість Київ гривня 2018
      Средняя и минимальная цена метра квадратного в новостройках Киева в 2018-м году

      В зависимости от района средняя цена в новостройках Киева может отличаться почти втрое.

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      Так, в элитном Печерском районе в центре столицы средняя стоимость метра квадратного в новостройке составляла почти 50 тысяч гривен.

      Зато в Дарницком и Деснянском районах квартиру в новостройке можно было приобрести в среднем за 18 тысяч гривен за квадрат.

      ціна нерухомість Київ новобудови райони
      Средняя цена метра квадратного в новостройках в районах Киева

      Что происходило с ценами на недвижимость в новостройках Львова

      В отличие от столицы, во Львове цены на жилье в новостройках города за год ощутимо снизились.

      Так, в январе 2018 года средняя цена метра квадратного на рынке первичного жилья здесь составила 16700 гривен – и это был пик, к которому она больше не поднималась в течение года.

      Следующие 4 месяца средняя цена удерживалась на отметке 16000 гривен за квадрат. А наибольшее ее снижение в течение года наблюдалось в июне – тогда она опустилалась до 15200 гривен за квадрат.

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      Еще один период стабильности средней цены метра квадратного в новостройках Львова наблюдался в конце 2018-го. В течение октября-декабря за квадрат в новостройках просили в среднем 15900 гривен.

      Что интересно, лишь один раз за год минимальная цена метра квадратного на первичном рынке недвижимости Львова опустилась ниже психологической отметки 10000 гривен – в октябре 2018-го она составила 9900 гривен.

      ціни на нерухомість новобудови Львів 2018
      Средняя и минимальная цена на недвижимость в новостройках Львова в 2018

      Средняя цена метра квадратного в зависимости от района во Львове, в отличие от Киева, отличается максимум вдвое.

      Так, в центральном Галицком районе города жилье класса элит в декабре 2018-го можно было приобрести в среднем за 33600 гривен за квадрат.

      Зато в спальном Сиховском районе города Льва за эту сумму можно было приобрести даже больше, чем 2 метра квадратных. Средняя цена в новостройках с помещениями эконом-класса составляла 15900 гривен.

      ціни нерухомість новобудови Львів райони
      Средняя цена недвижимости в новостройках Львова в декабре 2018

      Как в 2018 менялись цены на жилье в новостройках Одессы

      В начале года средняя цена метра квадратного в долларах в одесских новостройках продемонстрировала свой минимум – 650 долларов за квадрат.

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      В феврале она подскочила сразу почти на 10% – до 710 долларов за метр квадратный.

      Относительная стабильность на первичном рынке жилья в Одессе наблюдалась летом. На протяжении всех трех летних месяцев метр квадратный в новостройках Одессы можно было приобрести в среднем за 660 долларов.

      По состоянию на декабрь 2018 года средняя цена в долларовом эквиваленте выросла до 690 $/м².

      ціна на нерухомість Одеса новобудови
      Средняя и минимальная цена метра квадратного в новостройках Одессы 2018

      Из-за скачков валютного курса средняя цена в гривне на одесской первичке переживала более значительные колебания.

      Так, стремительный рост наблюдался с июня по октябрь 2018 года – от 17300 до 19500 гривен за квадрат.

      В декабре 2018 квартиру в новостройке в Одессе можно было приобрести, заплатив в среднем 19 тысяч гривен за метр квадратный.

      ціни нерухомість новобудови Одеса гривня
      Цены на недвижимость в гривнах в новостройках Одессы в 2018 году

      Самое дорогое жилье класса бизнес и элит продают в Приморском районе города. Средняя цена метра квадратного в здешних новостройках конце 2018 составляла более 28 тысяч гривен.

      В более отдаленном от центра Суворовском районе Одессы жилье в новостройке можно было приобрести в среднем за 14900 гривен за квадрат.

      ціна нерухомість новобудови Одеса райони
      Средняя цена метра квадратного на первичном рынке в районах Одессы

      По прогнозам экспертов, из-за двойных выборов в 2019-м не стоит возлагать надежд на стремительное снижение цен или значительное улучшение ситуации на рынке недвижимости Украины. Зато специалисты советуют покупать квартиру сразу, как только видите, что нашли то, что искали и имеете для этого финансовую возможность.

      А Вы планируете вкладывать деньги в недвижимость в 2019-м?

       

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      Автор: Наталья Сколоздра
      Теги: Новости Украины Публикации Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Новости Львова Новости Одессы Итоги 2018 года Новости Киева Цены на недвижимость Первичный рынок недвижимости Рынок недвижимости Итоги года
      Источник: 24 Канал
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