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      Цены на квартиры в новостройках Одессы приближаются к киевским

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      Цены на квартиры в новостройках Одессы и Киева
      Цены на квартиры в новостройках Одессы и Киева / Коллаж 24 канала

      Разница между стоимостью квадратного метра на первичном рынке недвижимости Одессы и Киева существенно снизилась.

      По данным сайтов по поиску недвижимости, по состоянию на начало мая средняя стоимость жилья в новостройках Одессы составляла 18 600 гривен за метр квадратный.

      Читайте также: Как изменились цены на квартиры в новостройках Киева за 2 года – инфографика

      Для сравнения, цена квадратного метра в новостройках Киева по итогам апреля выросла до отметки 23 300 гривен за квадрат.

      Таким образом разница между ценами Киева и Одессы составляет примерно 20%. За последние три года этот показатель сократился более чем на 15%.

      Смотрите сравнение цен на метр квадратный в новостройках Киева и Одессы:

       

       

       

      Специалисты рынка прогнозируют, что в течение ближайших лет тенденция к ценовому сближения на рынке новостроек этих двух городов сократится еще на 5-7%.

      На сегодня в Одессе строят более 100 жилых объектов, которые планируют ввести в эксплуатацию в 2019-2022 годах и это самый высокий показатель развития жилищного строительства среди всех областных центров в Украине.

      Читайте больше в материале: строят меньше, без разрешений и по почти киевским ценам: что с рынком недвижимости Одессы

      Правда, по подсчетам экспертов, почти треть (32%) новостроек в Одессе возводят без разрешений на выполнение строительных работ.

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      Теги: Первичный рынок недвижимости Новости Киева Новости Одессы Рынок недвижимости Новости недвижимости Украины Цены на недвижимость Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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