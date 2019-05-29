Цены на квартиры в новостройках Одессы приближаются к киевским

Разница между стоимостью квадратного метра на первичном рынке недвижимости Одессы и Киева существенно снизилась.

По данным сайтов по поиску недвижимости, по состоянию на начало мая средняя стоимость жилья в новостройках Одессы составляла 18 600 гривен за метр квадратный.

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Для сравнения, цена квадратного метра в новостройках Киева по итогам апреля выросла до отметки 23 300 гривен за квадрат.

Таким образом разница между ценами Киева и Одессы составляет примерно 20%. За последние три года этот показатель сократился более чем на 15%.

Смотрите сравнение цен на метр квадратный в новостройках Киева и Одессы:

Специалисты рынка прогнозируют, что в течение ближайших лет тенденция к ценовому сближения на рынке новостроек этих двух городов сократится еще на 5-7%.

На сегодня в Одессе строят более 100 жилых объектов, которые планируют ввести в эксплуатацию в 2019-2022 годах и это самый высокий показатель развития жилищного строительства среди всех областных центров в Украине.

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Правда, по подсчетам экспертов, почти треть (32%) новостроек в Одессе возводят без разрешений на выполнение строительных работ.

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