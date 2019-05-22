18:05
22 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ МВФ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин любит Ксению Троянскую. Полковники деда Пу
      Вєсті Кремля
      21:59, 21 мая
      Вести.UA: Перепалка Ляшко и Зеленского. Неоднозначные цвета Вакарчука
      Вєсті.UA
      21:16, 21 мая
      Почему бесплатные операции в Институте сердца стоят десятки тысяч: скандальные истории
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости недвижимости
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ МВФ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Резко упало количество новых строек в пригороде Киева: какие причины

      54 Читати новину українською
      Резко упало количество новых объектов строительства в пригороде Киева
      Резко упало количество новых объектов строительства в пригороде Киева / unsplash.com

      Количество новых строящихся в пригороде Киева, резко уменьшилось. Что известно о причинах и возможных последствиях, читайте далее в материале.

      В течение первых 4 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, количество новых объектов в пригороде Киева уменьшилось на 65%.

      Читайте также: Дом за городом: за сколько можно купить собственный особняк

      Такие данные в комментарии Недвижимость 24 озвучил управляющий партнер компании AVM Development Group Владислав Кононов.

      Новые ГСН

      По словам специалиста, одной из причин резкого сокращения строительства жилья в пригороде Киева является внедрение новых строительных норм.

      В частности, речь идет о ГСН относительно этажности застройки в зависимости от плотности населения в том или ином населенном пункте.

      Читайте также: Новые ДБН о плотности застройки от чего теперь зависит высотность строительства в Украине

      Специалист отметил, что новые строительные нормы заставляли застройщиков менять свои планы уже в процессе строительства. Некоторые компании из прогнозируемую низкой рентабельности заморозили проекты или вообще отказались от них.

      ДБН поверховість забудови
      Новые государственные строительные нормы относительно этажности застройки//Facebook Лева Парцхаладзе

      Переориентация рынка

      Еще одной из весомых причин уменьшения строительства многоквартирных высоток в пригороде Киева является то, что многие компании переориентировались с сооружения высоток на коттеджные поселки.

      Эксперт отмечает, что все больше покупателей вместо покупки квартиры в городе ориентируются на приобретение загородных домов или коттеджей за городом.

      О такой тенденции свидетельствуют и темпы строительства – за 4 месяца 2019 года количество новых коттеджных городков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 10-12%.

      Недвижимость 24 уже писала, в чем преимущества коттеджа за городом вместо квартиры в городе – читайте больше в материале.

      via GIPHY

      С начала года стоимость жилья в пригороде Киева выросла в среднем на 1,5-2%. По прогнозам, метры квадратные продолжат дорожать из-за подорожания строительных материалов и строительно-монтажных работ.

      Средняя стоимость метра квадратного в новостройках в пригороде Киева в апреле составила 13 200 гривен за квадрат.

       
      ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
      •  
      blog_ava
      Троица 2019 в Украине: дата и будет ли праздник выходным днем
      сегодня
      10309
      Теги: ГСН Цены на недвижимость Строительство Рынок недвижимости Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новый проект правописания: что изменят в украинском языке и почему это важно
      сегодня , 18:01 Новый проект правописания: что изменят в украинском языке и почему это важно
      Євгенія Мазур 4342
      Дві України в одній, союз Малоросії і Новоросії, або Реальний розкол не за горами
      сегодня , 17:02 Дві України в одній, союз Малоросії і Новоросії, або Реальний розкол не за горами
      Блог Соцмережі 1882
      Что известно об Александре Данилюке: краткая биография секретаря СНБО
      сегодня , 16:45 Что известно об Александре Данилюке: краткая биография секретаря СНБО
      3811
      Распущенная Рада и провалены изменения: что теперь будет с избранием народных депутатов
      сегодня , 16:40 Распущенная Рада и провалены изменения: что теперь будет с избранием народных депутатов
      Євгенія Мазур 917
      Первые кадры Зеленского: кто вошел в команду президента и что это значит?
      сегодня , 16:08 Первые кадры Зеленского: кто вошел в команду президента и что это значит?
      Інна Жолобович 1118
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук