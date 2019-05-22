Резко упало количество новых строек в пригороде Киева: какие причины

Количество новых строящихся в пригороде Киева, резко уменьшилось. Что известно о причинах и возможных последствиях, читайте далее в материале.

В течение первых 4 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, количество новых объектов в пригороде Киева уменьшилось на 65%.

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Такие данные в комментарии Недвижимость 24 озвучил управляющий партнер компании AVM Development Group Владислав Кононов.

Новые ГСН

По словам специалиста, одной из причин резкого сокращения строительства жилья в пригороде Киева является внедрение новых строительных норм.

В частности, речь идет о ГСН относительно этажности застройки в зависимости от плотности населения в том или ином населенном пункте.

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Специалист отметил, что новые строительные нормы заставляли застройщиков менять свои планы уже в процессе строительства. Некоторые компании из прогнозируемую низкой рентабельности заморозили проекты или вообще отказались от них.



Новые государственные строительные нормы относительно этажности застройки//Facebook Лева Парцхаладзе

Переориентация рынка

Еще одной из весомых причин уменьшения строительства многоквартирных высоток в пригороде Киева является то, что многие компании переориентировались с сооружения высоток на коттеджные поселки.

Эксперт отмечает, что все больше покупателей вместо покупки квартиры в городе ориентируются на приобретение загородных домов или коттеджей за городом.

О такой тенденции свидетельствуют и темпы строительства – за 4 месяца 2019 года количество новых коттеджных городков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 10-12%.

Недвижимость 24 уже писала, в чем преимущества коттеджа за городом вместо квартиры в городе – читайте больше в материале.

С начала года стоимость жилья в пригороде Киева выросла в среднем на 1,5-2%. По прогнозам, метры квадратные продолжат дорожать из-за подорожания строительных материалов и строительно-монтажных работ.

Средняя стоимость метра квадратного в новостройках в пригороде Киева в апреле составила 13 200 гривен за квадрат.