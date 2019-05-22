Резко упало количество новых строек в пригороде Киева: какие причины
Количество новых строящихся в пригороде Киева, резко уменьшилось. Что известно о причинах и возможных последствиях, читайте далее в материале.
В течение первых 4 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, количество новых объектов в пригороде Киева уменьшилось на 65%.
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Такие данные в комментарии Недвижимость 24 озвучил управляющий партнер компании AVM Development Group Владислав Кононов.
Новые ГСН
По словам специалиста, одной из причин резкого сокращения строительства жилья в пригороде Киева является внедрение новых строительных норм.
В частности, речь идет о ГСН относительно этажности застройки в зависимости от плотности населения в том или ином населенном пункте.
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Специалист отметил, что новые строительные нормы заставляли застройщиков менять свои планы уже в процессе строительства. Некоторые компании из прогнозируемую низкой рентабельности заморозили проекты или вообще отказались от них.
Новые государственные строительные нормы относительно этажности застройки//Facebook Лева Парцхаладзе
Переориентация рынка
Еще одной из весомых причин уменьшения строительства многоквартирных высоток в пригороде Киева является то, что многие компании переориентировались с сооружения высоток на коттеджные поселки.
Эксперт отмечает, что все больше покупателей вместо покупки квартиры в городе ориентируются на приобретение загородных домов или коттеджей за городом.
О такой тенденции свидетельствуют и темпы строительства – за 4 месяца 2019 года количество новых коттеджных городков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 10-12%.
Недвижимость 24 уже писала, в чем преимущества коттеджа за городом вместо квартиры в городе – читайте больше в материале.
С начала года стоимость жилья в пригороде Киева выросла в среднем на 1,5-2%. По прогнозам, метры квадратные продолжат дорожать из-за подорожания строительных материалов и строительно-монтажных работ.
Средняя стоимость метра квадратного в новостройках в пригороде Киева в апреле составила 13 200 гривен за квадрат.