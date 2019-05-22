Різко впала кількість нових будівництв у передмісті Києва: які причини

Кількість нових об'єктів, що будуються у передмісті Києва, різко зменшилась. Що відомо про причини та ймовірні наслідки, читайте далі у матеріалі.

Впродовж перших 4 місяців 2019 року у порівнянні з аналогічним періодом 2018-го, кількість нових об'єктів у передмісті Києва зменшилася на 65%.

Читайте також: Будинок за містом: за скільки можна купити власний особняк

Такі дані у коментарі Нерухомість 24 озвучив керуючий партнер компанії AVM Development Group Владислав Кононов.

Нові ДБН

За словами фахівця, однією з причин різкого скорочення будівництва житла у передмісті Києва є запровадження нових будівельних норм.

Зокрема, йдеться про ДБН щодо поверховості забудови залежно від щільності населення в тому чи іншому населеному пункті.

Читайте більше: Нові ДБН про щільність забудов: від чого тепер залежить висотність будівництва в Україні

Фахівець зауважив, що нові будівельні норми змушували забудовників змінювати свої плани вже в процесі будівництва. Деякі компанії через прогнозовану низьку рентабельність заморозили проекти або взагалі відмовилися від них.



Нові державні будівельні норми щодо поверховості забудови//Facebook Лева Парцхаладзе

Переорієнтація ринку

Ще однією з вагомих причин зменшення будівництва багатоквартирних висоток у передмісті Києва є те, що чимало компаній переорієнтувались зі спорудження висоток на котеджні селища.

Експерт зазначає, що все більше покупців замість покупки квартири у місті орієнтуються на придбання заміських будинків чи котеджів за містом.

Про таку тенденцію свідчать і темпи будівництва – за 4 місяці 2019 року кількість нових котеджних містечок в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилася на 10-12%.

Нерухомість 24 уже писала, у чому переваги котеджу за містом замість квартири у місті – читайте більше у матеріалі.

З початку року вартість житла у передмісті Києва зросла в середньому на 1,5-2%. За прогнозами, метри квадратні продовжать дорожчати через здорожчання будівельних матеріалів та будівельно монтажних робіт.

Середня вартість метра квадратного у новобудовах в передмісті Києва у квітні становила 13 200 гривень за квадрат.

Читайте також: