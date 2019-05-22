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      Різко впала кількість нових будівництв у передмісті Києва: які причини

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      Різков впала кількість нових об'єктів будівництва у передмісті Києва
      Різков впала кількість нових об'єктів будівництва у передмісті Києва / unsplash.com

      Кількість нових об'єктів, що будуються у передмісті Києва, різко зменшилась. Що відомо про причини та ймовірні наслідки, читайте далі у матеріалі.

      Впродовж перших 4 місяців 2019 року у порівнянні з аналогічним періодом 2018-го, кількість нових об'єктів у передмісті Києва зменшилася на 65%.

      Читайте також: Будинок за містом: за скільки можна купити власний особняк

      Такі дані у коментарі Нерухомість 24 озвучив керуючий партнер компанії AVM Development Group Владислав Кононов.

      Нові ДБН

      За словами фахівця, однією з причин різкого скорочення будівництва житла у передмісті Києва є запровадження нових будівельних норм.

      Зокрема, йдеться про ДБН щодо поверховості забудови залежно від щільності населення в тому чи іншому населеному пункті.

      Читайте більше: Нові ДБН про щільність забудов: від чого тепер залежить висотність будівництва в Україні

      Фахівець зауважив, що нові будівельні норми змушували забудовників змінювати свої плани вже в процесі будівництва. Деякі компанії через прогнозовану низьку рентабельність заморозили проекти або взагалі відмовилися від них.

      ДБН поверховість забудови
      Нові державні будівельні норми щодо поверховості забудови//Facebook Лева Парцхаладзе

      Переорієнтація ринку

      Ще однією з вагомих причин зменшення будівництва багатоквартирних висоток у передмісті Києва є те, що чимало компаній переорієнтувались зі спорудження висоток на котеджні селища.

      Експерт зазначає, що все більше покупців замість покупки квартири у місті орієнтуються на придбання заміських будинків чи котеджів за містом.

      Про таку тенденцію свідчать і темпи будівництва – за 4 місяці 2019 року кількість нових котеджних містечок в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилася на 10-12%.

      Нерухомість 24 уже писала, у чому переваги котеджу за містом замість квартири у місті – читайте більше у матеріалі.

      via GIPHY

      З початку року вартість житла у передмісті Києва зросла в середньому на 1,5-2%. За прогнозами, метри квадратні продовжать дорожчати через здорожчання будівельних матеріалів та будівельно монтажних робіт.

      Середня вартість метра квадратного у новобудовах в передмісті Києва у квітні становила 13 200 гривень за квадрат.

       

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      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості України Ринок нерухомості Будівництво Ціни на нерухомість ДБН
      Джерело: 24 канал
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