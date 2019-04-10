Будинок за містом: за скільки можна купити власний особняк
Популярний сервіс OLX проаналізував пропозиції та ціни на ринку заміського житла в Україні за період з грудня 2018 до лютого 2019 року.
Що треба знати про продаж приватних будинків ?
- Найбільше в Україні виставлено на продаж 4-кімнатних особняків;
- Середня вартість одного такого становить 577 150 гривень;
- Найчастіше 4-кімнатні будинки продають у Київській, Дніпропетровській та Одеській областях;
- Всього за період з грудня 2018 до березня 2019 можна було купити понад 50 000 об'єктів такої нерухомості.
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Найдорожчі 4-кімнатні особняки продають в Одеській області – 1 901 000 гривень. На Івано-Франківщині такий самий можна купити за 920 тисяч гривень.
Топ-5 регіонів за вартістю 4-кімнатних будинків в Україні:
- Одеська – 1 901 000 грн
- Київська – 1 810 000 грн
- Закарпатська – 1 258 000 грн
- Львівська – 1 071 000 грн
- Івано-Франківська – 920 000 грн
Скільки коштує будинок в Україні у грудні 2018 - лютому 2019
Взимку найбільше в Україні продавали саме будинків – 80% від усіх варіантів заміської нерухомості, 8% – припало на дачі, а 4% – на котеджі – майже 2100 об'єктів по всій Україні.
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