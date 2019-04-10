Як вибори вплинуть на ринок приміського житла: коментар експерта

Що чекати від цін на житло в Україні після другого туру президентських виборів та які проміжні тенденції спостерігаються на ринку нерухомості зараз?

Що відбувається на ринку приміського житла? Як пояснив у коментарі Нерухомості 24 представник забудовника AVM Development Group Владислав Кононов після оголошення результатів першого туру президентських виборів на ринку приміського житла, зокрема у Києві спостерігається певне пожвавлення – кількість дзвінків потенційних покупців до відділів продажів збільшилася на 3-5%.

Читайте також: Купівля нерухомості: перевіряємо надійність забудовника

Якщо на первинному ринку житла столиці впродовж передвиборчого циклу продажі впали майже на 20%, то в передмісті столиці за цей час ситуація залишалась відносно стабільною.

Стабільному попиту багато в чому посприяла політика приміських забудовників, спрямована на збереження існуючих цін. Натомість у Києві з початку січня ціни зросли щонайменше на 3%,

– зауважує Владислав Кононов.

Подивіться, як змінились ціни у новобудовах Києва з початку 2019.

За даними порталу з пошуку нерухомості ЛУН, за підсумками березня 2019 середня ціна метра квадратного у передмісті Києва у порівнянні з лютим 2019 не змінилась і залишилась на рівні 13 100 гривень за квадрат.



Середня ціна метра квадратного у новобудовах в передмісті Києва у березні 2019

Чого чекати після виборів?

За прогнозами фахівців, після другого туру президентських виборів може спостерігатись певне пожвавлення потенційних покупців, зокрема, тих, хто цікавиться нерухомістю у передмісті.

Більше читайте у матеріалі: Президентські вибори і ринок нерухомості: до чого готуватись українцям

У другий тур президентських виборів вийшли шоумен Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко. Другий тур відбудеться 21 квітня.

читайте також: