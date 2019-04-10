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      Как выборы повлияют на рынок загородного жилья: комментарий эксперта

      42 Читати новину українською
      Дома в пригороде Киева
      Дома в пригороде Киева / novostroyki.lun.ua

      Чего ожидать от цен на жилье в Украине после второго тура президентских выборов и какие промежуточные тенденции наблюдаются на рынке недвижимости сейчас?

      Что происходит на рынке пригородного жилья? Как объяснил в комментарии Недвижимости 24 представитель застройщика AVM Development Group Владислав Кононов после объявления результатов первого тура президентских выборов на рынке пригородного жилья, в частности в Киеве наблюдается некоторое оживление – количество звонков потенциальных покупателей в отделы продаж увеличилось на 3-5%.

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      Если на первичном рынке жилья столицы в течение предвыборного цикла продажи упали почти на 20%, то в пригороде столицы за это время ситуация оставалась относительно стабильной.

      Стабильному спросу во многом способствовала политика пригородных застройщиков, направленная на сохранение существующих цен. В то же время в Киеве с начала января цены выросли минимум на 3%,
      – говорит Владислав Кононов.

      Посмотрите, как изменились цены в новостройках Киева с начала 2019 года.

      По данным портала по поиску недвижимости ЛУН, по итогам марта 2019 средняя цена метра квадратного в пригороде Киева по сравнению с февралем 2019 не изменилась и осталась на уровне 13 100 гривен за квадрат.

      ціни на нерухомість передмістя Київ березень 2019
      Средняя цена метра квадратного в новостройках в пригороде Киева в марте 2019

      Чего ждать после выборов?

      По прогнозам специалистов, после второго тура президентских выборов может наблюдаться некоторое оживление потенциальных покупателей, в частности, тех, кто интересуется недвижимостью в пригороде.

      Больше читайте в материале: Президентские выборы и рынок недвижимости: к чему готовиться украинцам

      Во второй тур президентских выборов вышли шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. Второй тур состоится 21 апреля.

       
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      Теги: Выборы Президента 2019 Рынок недвижимости Цены на недвижимость Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Покупка недвижимости
      Источник: 24 канал
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