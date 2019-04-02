14:39
2 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В РФ изобрели галлюциногенное оружие. Путин возвращает Мишу
      Вєсті Кремля
      00:01, сегодня
      Вести.UA: Ляшко придумал, как стать президентом. Порошенко передает Зеленскому символы власти
      Вєсті.UA
      23:12, 1 апреля
      Махинации, подделки и сомнительные нотариусы: возмутительные схемы захвата имущества в столице
      ЦРУ
      09:00, 29 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Дальнобойщики в рейсе
      Згадати все
      15:31, 30 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости недвижимости
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Цены на квартиры в новостройках Киева в марте: чего ждать после выборов

      82 Читати новину українською
      Цены на недвижимость в новостройках Киева в марте 2019
      Цены на недвижимость в новостройках Киева в марте 2019 / Коллаж 24 канала

      Цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева накануне первого тура президентских выборов показали выжидательную стабильность.

      По итогам марта 2019, средняя цена в новостройках Киева по сравнению с февралем совсем не изменилась и осталась на уровне 23 000 гривен за квадратный метр, подсчитали аналитики портала недвижимости ЛУН.

      Читайте также: Что будет с ценами на недвижимость после выборов-2019: мнения экспертов

      Зато минимальная цена даже несколько снизилась – до 16 000 гривен за метр квадратный.

      ціни на квартири нерухомість Київ первинний ринок

      По итогам І квартала 2019 года, цена квадратного метра на первичном рынке недвижимости Киева снизилась на 2,95%.

      Как изменились цены на квартиры в районах Киева?

      В зависимости от района и класса жилья цены в новостройках столицы за месяц несколько изменились. Ощутимо подешевели квартиры эконом- и комфорт-класса в Оболонском и Деснянском районах города.

      Читайте также: Столичный Манхэттен: какой район Киева самый комфортный для жизни

      Упали в цене также элитные квадратные метры в Шевченковском и Печерском районах города.

      Средняя цена метра квадратного в новостройках Киева в марте 2019
      Район Февраль 2019, грн/м² Март 2019, грн/м²
      Деснянский 17800 18100
      Дарницкий 19300 19200
      Днепровский 20400 20000
      Святошинский 20500 20500
      Оболонский 20500 18800
      Соломенский 21800 21500
      Подольский 23700 22700
      Голосеевский 24000 24000
      Шевченковский 34000 32500
      Печерский 49000 47800

       

       

      Чего ждать от рынка недвижимости Киева после выборов?

      Специалист по недвижимости Виктория Берещак отметила, что относительное затишье на рынке первичного жилья в марте было обусловлено психологическими факторами. Потенциальные покупатели заняли выжидательную позицию, ожидая результатов президентских выборов в Украине, второй тур которых состоится 21 апреля.

      Читайте также: Второй тур выборов президента-2019: как проголосовать не по месту регистрации

       

      Платежеспособный покупатель ждет окончательных результатов выборов, при этом внимательно отслеживает курсовые колебания валют. Чувствуется какая-то растерянность: будут ли цены "падать" или "рваться вверх",
      – предположила специалист.

      По ее прогнозам, резкие скачки цен на квартиры в Киеве ожидать не стоит. Колебание может наблюдаться в пределах 1-3% и оно будет обусловлено объективными сезонными факторами.

      После выборов покупатель, вероятно, активизируется, а застройщики, в свою очередь, будут искать возможности, чтобы привлечь как можно большее количество инвесторов.

      Для сравнения, ровно год назад – в марте 2018 средняя цена квадратного метра в новостройках Киева составила 22 000 гривен.

      читайте также:
       
      •  
      blog_ava
      Выборы президента Украины-2019: официальные результаты
      сегодня
      508982
      Теги: Выборы Президента 2019 Первичный рынок недвижимости Рынок недвижимости Новости недвижимости Украины Покупка недвижимости Цены на недвижимость Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Санкції проти Росії: чому друг Путіна продовжує скуповувати в Україні дефіцитну сировину
      сегодня , 14:30 Санкції проти Росії: чому друг Путіна продовжує скуповувати в Україні дефіцитну сировину
      Сергій Лещенко 38
      Цены на квартиры в новостройках Киева в марте: чего ждать после выборов
      сегодня , 14:03 Цены на квартиры в новостройках Киева в марте: чего ждать после выборов
      82
      Смертельне отруєння в таборі "Славутич": заклад хизується сертифікатом "Вибір споживача-2018"
      сегодня , 13:00 Смертельне отруєння в таборі "Славутич": заклад хизується сертифікатом "Вибір споживача-2018"
      Тетяна Мартинюк 103
      Выборы президента Украины-2019: прогноз букмекеров
      сегодня , 12:54 Выборы президента Украины-2019: прогноз букмекеров
      33840
      Любимое место для автолюбителей: полезные советы, как удобно обустроить гараж
      сегодня , 10:00 Любимое место для автолюбителей: полезные советы, как удобно обустроить гараж
      203
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук