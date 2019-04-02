Цены на квартиры в новостройках Киева в марте: чего ждать после выборов
Цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева накануне первого тура президентских выборов показали выжидательную стабильность.
По итогам марта 2019, средняя цена в новостройках Киева по сравнению с февралем совсем не изменилась и осталась на уровне 23 000 гривен за квадратный метр, подсчитали аналитики портала недвижимости ЛУН.
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Зато минимальная цена даже несколько снизилась – до 16 000 гривен за метр квадратный.
По итогам І квартала 2019 года, цена квадратного метра на первичном рынке недвижимости Киева снизилась на 2,95%.
Как изменились цены на квартиры в районах Киева?
В зависимости от района и класса жилья цены в новостройках столицы за месяц несколько изменились. Ощутимо подешевели квартиры эконом- и комфорт-класса в Оболонском и Деснянском районах города.
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Упали в цене также элитные квадратные метры в Шевченковском и Печерском районах города.
|Район
|Февраль 2019, грн/м²
|Март 2019, грн/м²
|Деснянский
|17800
|18100
|Дарницкий
|19300
|19200
|Днепровский
|20400
|20000
|Святошинский
|20500
|20500
|Оболонский
|20500
|18800
|Соломенский
|21800
|21500
|Подольский
|23700
|22700
|Голосеевский
|24000
|24000
|Шевченковский
|34000
|32500
|Печерский
|49000
|47800
Чего ждать от рынка недвижимости Киева после выборов?
Специалист по недвижимости Виктория Берещак отметила, что относительное затишье на рынке первичного жилья в марте было обусловлено психологическими факторами. Потенциальные покупатели заняли выжидательную позицию, ожидая результатов президентских выборов в Украине, второй тур которых состоится 21 апреля.
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Платежеспособный покупатель ждет окончательных результатов выборов, при этом внимательно отслеживает курсовые колебания валют. Чувствуется какая-то растерянность: будут ли цены "падать" или "рваться вверх",
– предположила специалист.
По ее прогнозам, резкие скачки цен на квартиры в Киеве ожидать не стоит. Колебание может наблюдаться в пределах 1-3% и оно будет обусловлено объективными сезонными факторами.
После выборов покупатель, вероятно, активизируется, а застройщики, в свою очередь, будут искать возможности, чтобы привлечь как можно большее количество инвесторов.
Для сравнения, ровно год назад – в марте 2018 средняя цена квадратного метра в новостройках Киева составила 22 000 гривен.