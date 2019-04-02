Цены на квартиры в новостройках Киева в марте: чего ждать после выборов

Цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева накануне первого тура президентских выборов показали выжидательную стабильность.

По итогам марта 2019, средняя цена в новостройках Киева по сравнению с февралем совсем не изменилась и осталась на уровне 23 000 гривен за квадратный метр, подсчитали аналитики портала недвижимости ЛУН.

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Зато минимальная цена даже несколько снизилась – до 16 000 гривен за метр квадратный.

По итогам І квартала 2019 года, цена квадратного метра на первичном рынке недвижимости Киева снизилась на 2,95%.

Как изменились цены на квартиры в районах Киева?

В зависимости от района и класса жилья цены в новостройках столицы за месяц несколько изменились. Ощутимо подешевели квартиры эконом- и комфорт-класса в Оболонском и Деснянском районах города.

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Упали в цене также элитные квадратные метры в Шевченковском и Печерском районах города.

Средняя цена метра квадратного в новостройках Киева в марте 2019 Район Февраль 2019, грн/м² Март 2019, грн/м² Деснянский 17800 18100 Дарницкий 19300 19200 Днепровский 20400 20000 Святошинский 20500 20500 Оболонский 20500 18800 Соломенский 21800 21500 Подольский 23700 22700 Голосеевский 24000 24000 Шевченковский 34000 32500 Печерский 49000 47800

Чего ждать от рынка недвижимости Киева после выборов?

Специалист по недвижимости Виктория Берещак отметила, что относительное затишье на рынке первичного жилья в марте было обусловлено психологическими факторами. Потенциальные покупатели заняли выжидательную позицию, ожидая результатов президентских выборов в Украине, второй тур которых состоится 21 апреля.

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Платежеспособный покупатель ждет окончательных результатов выборов, при этом внимательно отслеживает курсовые колебания валют. Чувствуется какая-то растерянность: будут ли цены "падать" или "рваться вверх",

– предположила специалист.

По ее прогнозам, резкие скачки цен на квартиры в Киеве ожидать не стоит. Колебание может наблюдаться в пределах 1-3% и оно будет обусловлено объективными сезонными факторами.

После выборов покупатель, вероятно, активизируется, а застройщики, в свою очередь, будут искать возможности, чтобы привлечь как можно большее количество инвесторов.

Для сравнения, ровно год назад – в марте 2018 средняя цена квадратного метра в новостройках Киева составила 22 000 гривен.