Президентські вибори і ринок нерухомості: до чого готуватись українцям

Україна у передчутті другого туру виборів президента. Нерухомість 24 з'ясовувала, як президентські перегони і їхні результати вплинуть на ринок нерухомості країни і чого чекати українцям, які вагаються, коли варто вкладати гроші у квадратні метри.

31 березня в Україні відбувся перший тур президентських виборів. Центральна виборча комісія уже підрахувала 100% голосів виборців, згідно з якими до другого туру виходить шоумен Володимир Зеленський та чинний Президент України Петро Порошенко.

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За Зеленського проголосувало 30,24% українців, а за Порошенка майже вдвічі менше – 15,95%.

Другий тур президентських виборів відбудеться 21 квітня і до 1 травня ЦВК має оголосити ім'я нового президента України.

Що відбувається на ринку нерухомості?

Експерт інформаційно-аналітичного порталу про нерухомість 3м2 Вікторія Берещак радить, перш за все, розмежовувати емоції, пов'язані з президентськими перегонами, та бізнес-процеси, які відбуваються в країні.

З моменту, відколи теперішній лідер президентської гонки Володимир Зеленський оголосив про свій намір балотуватись, минуло понад 3 місяці, а ринок житла не похитнувся ні на йоту, він залишався стабільним і прогнозованим – констатує фахівець.

Лише в деяких сегментах спостерігалось певне затишшя – йдеться, здебільшого про об'єкти на початковій стадії будівництва. Натомість на тих об'єктах, які перебувають на активній стадії, суттєвих змін не зазнали.

До прикладу, середня ціна на первинному ринку нерухомості Львова залишається незмінною впродовж півроку.



Що буде з ринком нерухомості після виборів?

Керівник відділу продажів ЖК Svitlo Park Олександр Панфілов зауважує, що після першого туру президентських виборів ринок аж ніяк не став пасивнішим.

Навпаки – інтерес потенційних покупців залишається достатньо високим – на рівні показників грудня 2018. Така активність дає чіткий месседж, що кризових явищ на ринку нерухомості не спостерігається.

За словами Олександра Панфілова, остаточні результати виборів можуть позитивно вплинути не лише на рівень продажів, але й на "клімат" самого ринку.

Ринок чекає на реформи, українці очікують на якісне житло та розвиток механізмів щодо його придбання,

– підсумував фахівець.

Чого чекати після другого туру?

В очікуванні результатів другого туру виборів українці активно моніторять курс валют, ціни на житло і намагаються спрогнозувати, коли найкраще вкласти гроші у купівлю житла.

Вікторія Берещак запевняє, що незалежно від того, хто стане новим президентом в Україні, значних потрясінь на ринку нерухомості не буде. Не варто чекати ні на різке зниження цін на квадратні метри, ні на їхнє значне зростання.

Купівельна спроможність українців буде залишатися досить низькою – але зумовлене це, перш за все, високим рівнем інфляції.

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Представник забудовника AVM Development Group Володимир Кононов зазначає після оголошення результатів першого туру можна помітити пожвавлення на ринку приміського житла.

Кількість дзвінків потенційних покупців у відділи продажів зросла приблизно на 3-5%.



Після першого туру потенційні покупці активніше цікавляться нерухомістю за містом

Попри доволі нервовий передвиборчий цикл ситуація на ринку житла у передмісті столиці увесь цей час залишалась доволі стабільною.

Експерт прогнозує, що після другого туру президентських виборів варто готуватись до відчутного сплеску на ринку приміського житла, бізнес може суттєво пожвавитись і слід очікувати припливу іноземних інвестицій в галузь.

До чого готуються забудовники? На остаточні результати виборів з нетерпінням чекають представники крупного ринку, зокрема будівельні компанії.

Як пояснює співзасновник приватної компанії Inprolux, яка спеціалізується на інвестиціях на ринку нерухомості України, Дмитро Кабаровський від нової влади залежить не тільки простота ведення підприємницької діяльності в країні, але і купівельний попит.

Що з курсом гривні?

24 канал уже писав про те, що може бути з курсом гривні після виборів. На ринку нерухомості це також безумовно позначиться.

Якщо спостерігатиметься стрімке зростання курсу долара, то попит на нерухомість значно впаде, оскільки ціна метра квадратного у забудовників прив'язана до долара.

Подивіться, якими були ціни на квартири у новобудовах Києва та Одеси напередодні першого туру президентських виборів в Україні.