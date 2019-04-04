Президентские выборы и рынок недвижимости: к чему готовиться украинцам

Украина в предвкушении второго тура выборов президента. Недвижимость 24 выясняла, как президентские выборы, и их результаты повлияют на рынок недвижимости страны и чего ждать украинцам, которые сомневаются, когда стоит вкладывать деньги в квадратные метры.

31 марта в Украине состоялся первый тур президентских выборов. Центральная избирательная комиссия уже подсчитала 100% голосов избирателей, согласно которым во второй тур выходит шоумен Владимир Зеленский и действующий Президент Украины Петр Порошенко.

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За Зеленского проголосовали 30,24% украинцев, а за Порошенко почти вдвое меньше – 15,95%.

Второй тур президентских выборов состоится 21 апреля и до 1 мая ЦИК должен объявить имя нового президента Украины.

Что происходит на рынке недвижимости?

Эксперт информационно-аналитического портала о недвижимости 3м2 Виктория Берещак советует, прежде всего, разграничивать эмоции, связанные с президентскими выборами, и бизнес-процессы, которые происходят в стране.

С момента, как нынешний лидер президентской гонки Владимир Зеленский объявил о своем намерении баллотироваться, прошло более 3 месяца, а рынок жилья не пошатнулся ни на йоту, он оставался стабильным и прогнозируемым – констатирует специалист.

Лишь в некоторых сегментах наблюдалось некоторое затишье – речь идет в основном об объектах на начальной стадии строительства. Зато на тех объектах, которые находятся на активной стадии, существенных изменений не произошло.

К примеру, средняя цена на первичном рынке недвижимости Львова остается неизменной на протяжении полугода.



Что будет с рынком недвижимости после выборов?

Руководитель отдела продаж ЖК Svitlo Park Александр Панфилов отмечает, что после первого тура президентских выборов рынок отнюдь не стал пассивнее.

Наоборот – интерес потенциальных покупателей остается достаточно высоким – на уровне показателей декабря 2018. Такая активность дает четкий месседж, что кризисных явлений на рынке недвижимости не наблюдается.

По словам Александра Панфилова, окончательные результаты выборов могут положительно повлиять не только на уровень продаж, но и на "климат" самого рынка.

Рынок ждет реформ, украинцы ожидают качественное жилье и развитие механизмов по его приобретению,

– подытожил специалист.

Чего ждать после второго тура?

В ожидании результатов второго тура выборов украинцы активно мониторят курс валют, цены на жилье и пытаются спрогнозировать, когда лучше вложить деньги в покупку жилья.

Виктория Берещак уверяет, что независимо от того, кто станет новым президентом в Украине, значительных потрясений на рынке недвижимости не будет. Не стоит ждать ни резкого снижения цен на квадратные метры, ни их значительный рост.

Покупательная способность украинцев будет оставаться достаточно низкой – но обусловлено это, прежде всего, высоким уровнем инфляции.

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Представитель застройщика AVM Development Group Владимир Кононов отмечает, что после объявления результатов первого тура можно заметить оживление на рынке пригородного жилья.

Количество звонков потенциальных покупателей в отделы продаж выросло примерно на 3-5%.



После первого тура потенциальные покупатели активнее интересуются недвижимостью за городом

Несмотря на довольно нервный предвыборный цикл ситуация на рынке жилья в пригороде столицы все это время оставалась достаточно стабильной.

Эксперт прогнозирует, что после второго тура президентских выборов стоит готовиться к ощутимому всплеску на рынке пригородного жилья, бизнес может существенно стать более активным и следует ожидать притока иностранных инвестиций в отрасль.

К чему готовятся застройщики? Окончательные результаты выборов с нетерпением ждут представители крупного рынка, в частности строительные компании.

Как объясняет соучредитель частной компании Inprolux, которая специализируется на инвестициях на рынке недвижимости Украины, Дмитрий Кабаровский, от новой власти зависит не только простота ведения предпринимательской деятельности в стране, но и покупательский спрос.

Что с курсом гривны?

24 канал уже писал о том, что может быть с курсом гривны после выборов. На рынке недвижимости это также, безусловно, скажется.

Если будет наблюдаться стремительный рост курса доллара, то спрос на недвижимость значительно упадет, поскольку цена квадратного метра у застройщиков привязана к доллару.

Посмотрите, какими были цены на квартиры в новостройках Киева и Одессы накануне первого тура президентских выборов в Украине.