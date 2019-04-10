Дом за городом: за сколько можно купить собственный особняк
Популярный сервис OLX проанализировал предложения и цены на рынке загородного жилья в Украине за период с декабря 2018 по февраль 2019 года.
Что надо знать о продаже частных домов?
- Больше всего в Украине выставлено на продажу 4-комнатных коттеджей;
- Средняя стоимость одного такого составляет 577 150 гривен;
- Чаще всего 4-комнатные дома продают в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях;
- Всего за период с декабря 2018 до марта 2019 можно было купить более 50 тысяч объектов такой недвижимости.
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Самые дорогие 4-комнатные особняки продают в Одесской области – 1 901 000 гривен. На Ивано-Франковщине такой же можно купить за 920 000 гривен.
Топ-5 регионов по стоимости 4-комнатных домов в Украине:
- Одесская – 1 901 000 грн
- Киевская – 1 810 000 грн
- Закарпатская – 1 258 000 грн
- Львовская – 1 071 000 грн
- Ивано–Франковск – 920 000 грн
Сколько стоит дом в Украине в декабре 2018-феврале 2019
Зимой больше всего в Украине продавали именно домов – 80% от всех вариантов загородной недвижимости, 8% – пришлось на дачи, а 4% – на коттеджи – почти 2100 объектов по всей Украине.
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