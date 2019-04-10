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      Дом за городом: за сколько можно купить собственный особняк

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      Сколько стоит особняк?
      Сколько стоит особняк? / unsplash.com

      Популярный сервис OLX проанализировал предложения и цены на рынке загородного жилья в Украине за период с декабря 2018 по февраль 2019 года.

      Что надо знать о продаже частных домов?

      1. Больше всего в Украине выставлено на продажу 4-комнатных коттеджей;
      2. Средняя стоимость одного такого составляет 577 150 гривен;
      3. Чаще всего 4-комнатные дома продают в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях;
      4. Всего за период с декабря 2018 до марта 2019 можно было купить более 50 тысяч объектов такой недвижимости.

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      Самые дорогие 4-комнатные особняки продают в Одесской области – 1 901 000 гривен. На Ивано-Франковщине такой же можно купить за 920 000 гривен.

      Топ-5 регионов по стоимости 4-комнатных домов в Украине:

      1. Одесская – 1 901 000 грн
      2. Киевская – 1 810 000 грн
      3. Закарпатская – 1 258 000 грн
      4. Львовская – 1 071 000 грн
      5. Ивано–Франковск – 920 000 грн

      будинок особняк ціни на нерухомістьСколько стоит дом в Украине в декабре 2018-феврале 2019

      Зимой больше всего в Украине продавали именно домов – 80% от всех вариантов загородной недвижимости, 8% – пришлось на дачи, а 4% – на коттеджи – почти 2100 объектов по всей Украине.

      Недвижимость 24 писала, как отразились промежуточные результаты президентских выборов на рынке пригородного жилья.

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      Теги: Рынок недвижимости Цены на недвижимость Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
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