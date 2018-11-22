Цены жилья на вторичном рынке в Киеве: что изменилось в октябре

Как изменились цены на недвижимость на рынке вторичного жилья Киева в октябре 2018 года.

По данным сайта по недвижимости 100realty.ua по сравнению с сентябрем 2018 года средняя цена выставленных на продажу квартир в столице снизилась примерно на 0,3%. Однако речь идет о валюте.

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Так, в октябре средняя стоимость представленных на рынке 1-4 комнатных квартир в Киеве зафиксирована на уровне 1235 долларов США за метр квадратный.

Относительно цен в гривне, то по сравнению с сентябрем 2018-го места она выросла на 0,4% – до 35006 гривен за метр квадратный.

Если сравнивать с ценами по состоянию на начало года, то в долларовом эквиваленте они выросли на 0,2%, а в гривне, наоборот, упали – на 1,7%.

За год (с октября 2017-го) средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте упала на 0,6%, а в гривне выросла на 5,2%.

Динамика цен на жилье на вторичном рынке недвижимости в Киеве в октябре 2018

Как писал ранее 24 канал, по прогнозам экспертов до конца 2018-го года не стоит надеяться на значительное падение цен на недвижимость в Украине.