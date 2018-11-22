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      Ціни житла на вторинному ринку у Києві: що змінилось у жовтні

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      Ціни на житло на ринку вторинного житла у Києві
      Ціни на житло на ринку вторинного житла у Києві / 24 канал

      Як змінились ціни на нерухомість на ринку вторинного житла Києва у жовтні 2018 року.

      За даними сайту з нерухомості 100realty.ua, у порівнянні з вереснем 2018 року середня ціна виставлених на продаж квартир у столиці знизилась приблизно на 0,3%. Проте йдеться про іноземну валюту.

      Читайте також: Ціни на оренду і купівлю квартир в Україні зросли: прогнози аналітиків

      Так, у жовтні середня вартість представлених на ринку 1-4 кімнатних квартир у Києві зафіксована на рівні 1235 доларів США за метр квадратний.

      Щодо цін у гривні, то у порівнянні з вереснем 2018-го за місця вона зросла на 0,4% до 35006 гривень за метр квадратний.

      Якщо порівнювати з цінами станом на початок року, то у доларовому еквіваленті вони зросли на 0,2%, а у гривні навпаки впали – на 1,7%.

      За рік (з жовтня 2017-го) середня ціна на житло у Києві у доларовому еквіваленті впала на 0,6%, натомість у гривні зросла – на 5,2%.

      Ціни нерухомість Київ ринок вторинного житла
      Динаміка цін на житло на вторинному ринку нерухомості у Києві у жовтні 2018 

      Як писав раніше 24 канал, за прогнозами експертів до кінця 2018-го року не варто сподіватись на значне падіння цін на нерухомість в Україні.

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      Теги: Новини нерухомості Новини України Гроші Новини нерухомості України статистика Ціни на нерухомість Ринок нерухомості
      Джерело: 24 Канал
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