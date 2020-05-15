Цензура, дискриминация и репрессии: в России отреагировали на украинские санкции

Украина продлила санкции против российских соцсетей, а также ввела новые против пропагандистских СМИ. В России уже успели отреагировать на такой шаг – глава МИД Сергей Лавров заявил, что это "акт прямой цензуры".

В очередной раз украинская власть продемонстрировала, что не собирается пересматривать "дискриминационную и противоправную политику в отношении российских медиа-ресурсов, заявил Лавров. Об этом сообщает МИД России.

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Расцениваем этот шаг как акт прямой цензуры, направленный на зачистку информационного пространства от альтернативных точек зрения. Подобные действия являются грубым нарушением таких основополагающих принципов международного права, как свобода выражения взглядов и равный доступ к информации,

– заявил российский министр.

Реагируя на закрытие лавочки российской пропаганды, он заявил, что это лишь маленькая доля произвола в отношении СМИ в Украине, где журналистская деятельность связана с риском для жизни и свободы".

"Киевская власть ведет последовательную политику репрессий в отношении СМИ, ужесточая законодательство и госрегулирование медиа-пространства, а также применяя административные и другие формы давления на журналистов", – убеждает Сергей Лавров.

Отдельно он намекнул, что российская пропаганда не дождется закрытия сайта "Миротворец", называя его "экстремистским". Мол, он представляет прямую угрозу журналистам.

Что означает такая реакции России?На самом деле, это лишь продолжение прямой линии российской пропаганды. Российские власти не довольны тем, что в Украине запретили деятельность ряда пропагандистских ресурсов.



В то же время в самой России существует прямая цензура относительно работы СМИ. Яркими примерами являются постоянные нападения, запугивания и даже убийства журналистов.



Например, в 2014 году журналисты оппозиционных изданий подверглись жесткому нападению после расследования захоронения военных псковской дивизии ВДВ, погибших на украинском Донбассе.