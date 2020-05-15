Цензура, дискримінація і репресії: у Росії відреагували на українські санкції

Україна продовжила санкції проти російських соцмереж, а також ввели нові проти пропагандистських ЗМІ. У Росії вже встигли відреагувати на такий крок – глава МЗС Сергій Лавров заявив, що це "акт прямої цензури".

Вкотре українська влада продемонструвала, що не збирається переглядати "дискримінаційну і протиправну" політику щодо російських медіа-ресурсів, заявив Лавров. Про це повідомляє МЗС Росії.

Варто знати Зеленський заборонив російські сайти, соцмережі та медіа: список

Розцінюємо цей крок як акт прямої цензури, спрямований на зачистку інформаційного простору від альтернативних точок зору. Подібні дії є грубим порушенням таких основоположних принципів міжнародного права як свобода вираження поглядів та рівний доступ до інформації,

– заявив російський міністр.

Реагуючи на закриття лавочки російської пропаганди, він заявив, що це лише "маленька доля свавілля щодо ЗМІ в Україні, де журналістська діяльність пов'язана з ризиком для життя і свободи".

"Київська влада веде послідовну політику репресій щодо ЗМІ, посилюючи законодавство і держрегулювання медіа-простору, а також застосовуючи адміністративні та інші форми тиску на журналістів", – переконує Сергій Лавров.

Окремо він натякнув, що російська пропаганда не дочекається закриття сайту "Миротворець", називаючи його "екстремістським". Мовляв, він становить пряму загрозу журналістам.

Що означає така реакції Росії?Насправді, це лише продовження прямої лінії російської пропаганди. Російська влада не задоволена тим, що в Україні заборонили діяльність низки пропагандистських ресурсів.



Водночас у самій Росії існує пряма цензура щодо роботи ЗМІ. Яскравими прикладами є постійні напади, залякування та навіть вбивства журналістів.



Наприклад, у 2014 році журналісти опозиційних видань піддалися жорсткому нападу після розслідування поховання військових псковської дивізії ВДВ, які загинули на українському Донбасі.