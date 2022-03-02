Журналисты подчеркнули, что хотят зафиксировать один из важных исторических моментов – когда в России официально ввели цензуру СМИ. Редакция Meduza добавила: через несколько дней кремлевская пропаганда вытеснит правдивые новости, а в РФ не останется независимых информационных изданий.
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"Мы выпускаем этот текст, чтобы успеть зафиксировать еще один важный исторический этап: в России официально введена цензура. Что значит успеть? Возможно, уже через несколько дней внутри страны не останется действующих независимых СМИ. А чтобы получать информацию из независимых источников, вам придется приложить усилия – подобно тому, как поколение наших родителей ловило в радиоэфире "вражеские голоса", – говорится в сообщении.
Диктатура Путина вышла на другой уровень – официально введена цензура СМИ
Теперь глава России официально дал указание Роскомнадзору следить за информацией в медиа, в частности:
- заставить росСМИ называть войну в Украине "специальной операцией";
- удалять информацию о войне в Украине;
- блокировать "Тайгу.Инфо", Doxa, The Village, телеканал "Дождь", радиостанции "Эхо Москвы" и многие другие СМИ.
В России запрещено цензурирование медиа. Это прописано в конституции. Даже в тех правках, которые были приняты, чтобы Владимир Путин мог править Россией как монарх.
По нынешним меркам цензура, возможно, не кажется серьезным преступлением по сравнению с убийством мирных жителей в Украине. Однако уничтожение независимых медиа в России было одной из причин, по которым эта война в принципе оказалась возможной,
– заявили журналисты Meduza.
По мнению редакции росСМИ, если бы в России существовали не только кремлевские телеканалы, Путин, возможно, никогда бы не отважился на полномасштабную войну с Украиной.
"Нынешние телеканалы показывают Путину картинку, которую он, видимо, хочет видеть. В которую он, видимо, поверил сам – и на основании которой принимает реальные решения. То есть, даже Путину, по большому счету пригодились бы независимые медиа – если бы он понимал, как они действительно работают и почему без них современное общество функционировать не может. Печальное состояние, в котором оказалась наша страна, не говоря уже о страданиях украинцев, – один из результатов борьбы власти с независимыми СМИ. А значит, и с самой реальностью", – добавили в публичном заявлении.
Кратко об информационной диктатуре в России:
- Кремлевская пропаганда с начала полномасштабной войны в Украине уверяет, что это только "спецоперация". Даже в российских школах детям проведут урок, где расскажут, что циничное вторжение – это необходимость.
- Фейки распространяются не только в российских СМИ. Оккупанты пытаются вывести из строя украинские телебашни, чтобы распространить дезинформацию о капитуляции.
- Матери российских военных, оказавшихся в плену в Украине, начинают бить тревогу. Так, жительница Бурятии узнала своего сына на кадрах и вышла на пикет против войны с Украиной.
- В Санкт-Петербурге 2 марта провели митинги. Люди вышли на улицы, чтобы протестовать против войны в Украине. Российские правоохранители их жестоко пытались разогнать.