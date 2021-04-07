В ПЦУ разъяснили свое отношение к исповеди в онлайне
В Православной церкви Украины считают, что таинство исповеди должно происходить лично. Хотя и не имеют ничего против духовного общения в режиме онлайн.
Представитель ПЦУ архиепископ Евстратий Зоря считает, что исповедь как таинство не должна происходить в онлайне, поскольку требует личного общения духовника и грешника.
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Это общение должно быть вполне конфиденциальным, без возможности вмешательства любого постороннего. Ни одно средство дистанционной коммуникации не дает гарантии, что в это общение никто не вмешается,
– пояснил архиепископ.
В то же время он подчеркнул, что считает возможным проведение онлайн духовного общения, разговора, в частности относительно грехов и покаяния, но само таинство должно происходить только лично.
Отдельно Евстратий Зоря напомнил, что исповедь – не единственный путь покаяния. Оно так же происходит и в ежедневных молитвах.
"Поэтому человек, который испытывает потребность в покаянии, может и должен открыть свое сердце перед Богом во всяком месте, где он сейчас находится, и найти возможность принять личное участие в таинстве при первой же для этого возможности", – рассказал владыка.
Как пандемия повлияла на религию:
- Пандемия коронавируса, которая началась в 2020 году, повлияла на религию, как и на все другие сферы нашей жизни. В частности из-за карантинных ограничений.
- Поскольку карантин противоречил массовым скоплением людей, в Украине церковь на длительное время перешла в режим онлайн, где происходили трансляции служения.
- Во время ослабления карантина украинцам разрешили посещать церковь, но с ограниченным количеством людей. В условиях карантина Украина уже отпраздновала Пасху и Рождество.
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