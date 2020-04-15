Церковь и пандемия: что показали последние события

Пандемия коронавируса очень четко показала, какие из конфессий и что ставят во главу угла своей веры: человека или культ.

Перші, як би не важко було відмовлятися від тисячолітніх традицій, поставили здоров'я людей – Любов до них вище за церемонії. Є і другі, які поставили церемонії вище, дотримання культу вище за Любов до ближнього. Пусті собори в Римі, по всьому світі напротивагу причащання з однієї лжиці та натовпам у інших храмах. Ну і як результат другого – десятки та сотні нових хворих на кожен такий храм.

Читайте також: Церковний бізнес під час чуми: чому влада повинна поставити на місце Московський патріархат

1 Ін 2:9-11: "Хто говорить, що він у світлі, а ненавидить брата свого, той ще в тем­­­ряві. Хто любить брата свого, той перебуває у світлі, i немає в ньому спокуси. А хто ненавидить брата свого, той перебуває в темряві, i в темряві ходить, i не знає, куди йде, бо темрява засліпила очі йому."

Улюблений учень Христа, Іван Богослов, єдиний який помер своєю смертю з 12 апостолів дуже чітко розрізняє показову віру та справжню Віру. В основі другої – Любов до людини, до ближнього. В основі першої – ненависть та темрява. Буремні часи дуже чітко демонструють поділ. На жаль, негативні приклади лягають плямою на всі церкви, але позитивні теж підтверджують віру в те, що конфесії готові до нових викликів.

Великдень як завжди покаже де віра, а де показовість, де любов до брата, а де ненависть до нього. Де молитва має силу і на відстані, а де і поруч не допоможе, бо лживими устами мовиться.

Дай нам, Боже, любові до ближнього. І перше за все пастирям.