Церковний бізнес під час чуми: чому влада повинна поставити на місце Московський патріархат
Не варто дивуватися, що попи Московського патріархату, знехтувавши всіма рекомендаціями, продовжували влаштовувати масові заходи на території своїх церков цієї неділі.
Они всего лишь действуют исходя из логики своих интересов. Своих бизнес-интересов.
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Какой выбор сейчас перед ними?
Два сценария. Первый. Они работают и становятся рассадником эпидемии. В таком случае, в худшем варианте, учитывая специфических характер паствы, они могут потерять до 10% прихожан. Что неприятно. Но не смертельно для их бизнеса. Тем более те, кто выживет, будет очень напуган. А страх – это корм любой религии. Плюс, выжившие будут уверены, что они выжили как раз потому, что молились, ходили в церковь и что в церкви молились за них. Церковь убедит тех, кто выжил, что именно церковь их защитила. Так всегда прокатывало. А значит их лояльность церкви увеличиться многократно. В итоге, финансовые потери будут минимальны.
Второй сценарий – они "работают удаленно". Но что тогда? Тогда определенный большой процент паствы может увидеть, что им не нужен посредник. Что не обязательно для беседы с Богом и для празднования даже самого большого праздника обращаться за помощью к церкви. А значит и вообще можно не обращаться. И тогда лояльность паствы существенно упадет. Если не надо святить пасху в церкви, то зачем вообще нужна эта церковь? Тогда туда можно не нести деньги. В итоге, перед церковью возникнет риск потери значительной части своих доходов. А все эти "мерседесы" потребляют очень много топливо, которое до сих пор стоит денег. И московский патриархат не может себе позволить такой финансовый риск.
Таким образом, их поведение абсолютно естественно. И оно исходит из бизнес-логики. И государство должно воспринимать их сейчас как бизнес. Бизнес из сферы услуг. И вводить такие же карантинные ограничения, какие введены для магазинов и ресторанов. Причем должно воспринимать церковь как бизнес с самыми высокими эпидемиологическими рисками, учитывая принятые там традиции бить друг друга палками, целовать руки и пить всем вместе из одной ложки. Ни один ресторан или магазин бытовой техники не сравниться с храмом в степени риска подхватить там заразу.
Ни рестораны, ни парикмахерские не закрылись бы сами. Потому что они должны работать и зарабатывать деньги. И их насильно закрыло государство. Точно также все эти церкви Московского патриархата не закроются сами. Государство обязано их закрыть. Также решительно, как закрыло парки и спортплощадки.
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Карантин очень больно бьет по экономике. Сильно бьет по малому и среднему бизнесу. И будет очень обидно, если все это пройдет зря. Если один из самых крупных бизнесов в стране в сфере предоставления услуг, в сфере предоставления религиозных услуг, продолжит работать. А работая станет источником вспышки эпидемии. Чтобы не допустить которую и закрыли экономику на карантин. И смысл в карантине если он не даст никакого эффекта? Выходит, сотни тысяч людей потеряли работу зря? Выходит, что тысячи судеб будет разбито просто так? И мы все равно столкнемся и с эпидемией, причем на фоне спровоцированного карантином кризиса.
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