11:37
13 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Церковний бізнес під час чуми: чому влада повинна поставити на місце Московський патріархат

      -
      Священники московського патріархату не йдуть на карантин / lavra.ua

      Не варто дивуватися, що попи Московського патріархату, знехтувавши всіма рекомендаціями, продовжували влаштовувати масові заходи на території своїх церков цієї неділі.

      Они всего лишь действуют исходя из логики своих интересов. Своих бизнес-интересов.

      Читайте также: В Киево-Пчереськой лавре говорят о смерти Нектария, но молчат о коронавирусе

      Какой выбор сейчас перед ними?

      Два сценария. Первый. Они работают и становятся рассадником эпидемии. В таком случае, в худшем варианте, учитывая специфических характер паствы, они могут потерять до 10% прихожан. Что неприятно. Но не смертельно для их бизнеса. Тем более те, кто выживет, будет очень напуган. А страх – это корм любой религии. Плюс, выжившие будут уверены, что они выжили как раз потому, что молились, ходили в церковь и что в церкви молились за них. Церковь убедит тех, кто выжил, что именно церковь их защитила. Так всегда прокатывало. А значит их лояльность церкви увеличиться многократно. В итоге, финансовые потери будут минимальны.

      Второй сценарий – они "работают удаленно". Но что тогда? Тогда определенный большой процент паствы может увидеть, что им не нужен посредник. Что не обязательно для беседы с Богом и для празднования даже самого большого праздника обращаться за помощью к церкви. А значит и вообще можно не обращаться. И тогда лояльность паствы существенно упадет. Если не надо святить пасху в церкви, то зачем вообще нужна эта церковь? Тогда туда можно не нести деньги. В итоге, перед церковью возникнет риск потери значительной части своих доходов. А все эти "мерседесы" потребляют очень много топливо, которое до сих пор стоит денег. И московский патриархат не может себе позволить такой финансовый риск.

      Таким образом, их поведение абсолютно естественно. И оно исходит из бизнес-логики. И государство должно воспринимать их сейчас как бизнес. Бизнес из сферы услуг. И вводить такие же карантинные ограничения, какие введены для магазинов и ресторанов. Причем должно воспринимать церковь как бизнес с самыми высокими эпидемиологическими рисками, учитывая принятые там традиции бить друг друга палками, целовать руки и пить всем вместе из одной ложки. Ни один ресторан или магазин бытовой техники не сравниться с храмом в степени риска подхватить там заразу.

      Ни рестораны, ни парикмахерские не закрылись бы сами. Потому что они должны работать и зарабатывать деньги. И их насильно закрыло государство. Точно также все эти церкви Московского патриархата не закроются сами. Государство обязано их закрыть. Также решительно, как закрыло парки и спортплощадки.

      Актуально: Вербное воскресенье и карантин: украинцы несмотря на ограничения идут в храмы – фото и видео

      Карантин очень больно бьет по экономике. Сильно бьет по малому и среднему бизнесу. И будет очень обидно, если все это пройдет зря. Если один из самых крупных бизнесов в стране в сфере предоставления услуг, в сфере предоставления религиозных услуг, продолжит работать. А работая станет источником вспышки эпидемии. Чтобы не допустить которую и закрыли экономику на карантин. И смысл в карантине если он не даст никакого эффекта? Выходит, сотни тысяч людей потеряли работу зря? Выходит, что тысячи судеб будет разбито просто так? И мы все равно столкнемся и с эпидемией, причем на фоне спровоцированного карантином кризиса.

      Автор: Сергій Фурса
      Теги: Новини політики Публікації Новини України УПЦ МП Карантин в Україні 2020 Релігія Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 10:39 Всеукраїнська школа онлайн другий тиждень: розклад, теми уроків та список каналів
      Школа 97465
      сьогодні , 09:28 Чорнобильська зона палає вже десятий день: останні новини, фото і відео
      Новини України 60373
      сьогодні , 10:25 Коронавірус у Збройних силах України – останні новини: захворів ще один військовий
      Новини України 15323
      сьогодні , 10:12 Коронавірус COVID-2019 в Китаї: виявили майже 100 нових випадків
      Медицина 227738
      сьогодні , 09:17 Прогноз погоди на 13 квітня: в Україну йдуть дощі
      Новини України 7337
      сьогодні , 08:00 Головні новини 12 квітня: недосконалість закону про карантин, дата піку епідемії в Україні
      Новини України 15466
      сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 12 квітня: Вербна неділя в умовах карантину, режим катастрофи у США
      Новини України 43690
      сьогодні , 05:00 Скандал у США через COVID-19 на атомному авіаносці: 550 хворих військових, міністр у відставці
      Новини світу 11156
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      12 квітня , 22:00 Китай заплатить за вірус, пандемія спише всі промахи та Чечня на замку: блоги тижня
      Блоги тижня
      12 квітня , 19:30 Вплив коронавірусу на демократію та як правильно утилізувати використану маску – відео тижня
      Марія Лелека