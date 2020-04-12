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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Вербное воскресенье и карантин: украинцы несмотря на ограничения идут в храмы – фото и видео

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      Освящение вербы в Ровно / Скриншот

      В Ровно священник Украинской православной церкви Московского патриархата провел массовое освящение ивовых ветвей. Случилось это еще вечером 11 апреля. Прихожан пришло немало, среди них было много людей пенсионного возраста. Между тем в Черновцах на церковную службу в храм тоже пришли десятки людей.

      Видео происходяшего обнародовал на своей фейсбук-странице местный журналист Алексей Бухало. На одном из роликов видно, что люди сначала пытались держать дистанцию ​​друг между другом. Многие из них были в масках, кто-то натягивал их на нос, когда видел, что его снимают.

      К теме Как праздновать Вербное воскресенье и Пасху во время карантина: рекомендации

      Впрочем, уже на другому видео видно, что люди стоят очень близко друг от друга, окружая священника. Тот, в свою очередь, проводит обряд миропомазания.

      После того, как люди сообщили священнику, что их снимают на видео, представитель церкви подходит к оператору и спрашивает, зачем он это делает. Далее тот же человек подходит к прихожанам и просит их отойти друг от друга на безопасное расстояние.

      Обряд освящения вербы происходил возле Свято-Воскресенского собора УПЦ МП вечером 11 апреля.

      В комментариях пользователи соцсети возмущаются таким поведением священнослужителей и удивляются, почему никто не вызвал полицию.

      Внимание! В связи с введением карантина и для предотвращения распространения COVID-19 в Украине, правительство временно запретило массовые мероприятия с участием более 10 человек. Этот запрет, в частности, касается церковных служб и обрядов.

      Какова ситуация с коронавируса в Ровно?
      В Ровненской области по состоянию на 12 апреля на COVID-19 заболели 119 человек. Из них больше всего случаев фиксируют именно в областном центре – 46 человек. Так же на Ровненщине от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 7 человек. Столько же выздоровели.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Ровно УПЦ МП Религия
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