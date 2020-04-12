У центрі Рівного УПЦ МП попри карантин провела масове освячення верби: відео

У Рівному священник Української православної церкви Московського патрірхату провів масове освячення вербових галузок. Трапилося це ще надвечір 11 квітня. Парафіян прийшло чимало, серед них було багато людей пенсійного віку.

Відео з дійства оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці місцевий журналіст Олексій Бухало. На одному з роликів видно, що люди спочатку намагалися утримувати дистанцію один між одним. Багато з них були у масках, хтось натягував їх на носа, коли бачив, що його знімають.

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Втім, вже ні іншому відео видно, що люди стоять дуже близько один від одного, оточуючи священника. Той, своєю чергою, проводить обряд миропомазання.

Після того, як люди повідомили священнику, що їх знімають на відео, представник церкви підходить до оператора й запитує, навіщо він це робить. Далі той же чоловік підходить до парафіян і просить їх відійти один від одного на безпечну відстань.

Обряд освячення верби відбувався біля Свято-Воскресенського собору УПЦ МП ввечері 11 квітня.

У коментарях користувачі соцмережі обурюються такою поведінкою священнослужителів і дивуються, чому ніхто не викликав поліцію.

Увага! У зв’язку із введенням карантину та запобіганню поширення COVID-19 в Україні, уряд тимчасово заборонив масові заходи за участю понад 10 осіб. Ця заборона, зокрема, стосується церковних служб та обрядів.

Яка ситуація з коронавірусом у Рівному? В Рівненській області станом на 12 квітня на COVID-19 захворіли 119 осіб. З них найбільше випадків фіксують саме в обласному центрі – 46 осіб. Так само на Рівненщині від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, померли 7 осіб. Стільки ж одужало.