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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
      БЛОГ Ярослав Юрчишин
      Народний депутат Верховної Ради IX скликання, заступник голови партії "Голос"

      Церква і пандемія: що показали останні події

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      Карантин показав де віра, а де фанатизм / news.church.ua

      Пандемія коронавірусу дуже чітко показала, які з конфесій що ставлять в основу своєї віри: людину чи культ.

      Перші, як би не важко було відмовлятися від тисячолітніх традицій, поставили здоров'я людей – Любов до них вище за церемонії. Є і другі, які поставили церемонії вище, дотримання культу вище за Любов до ближнього. Пусті собори в Римі, по всьому світі напротивагу причащання з однієї лжиці та натовпам у інших храмах. Ну і як результат другого – десятки та сотні нових хворих на кожен такий храм.

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      1 Ін 2:9-11: "Хто говорить, що він у світлі, а ненавидить брата свого, той ще в тем­­­ряві. Хто любить брата свого, той перебуває у світлі, i немає в ньому спокуси. А хто ненавидить брата свого, той перебуває в темряві, i в темряві ходить, i не знає, куди йде, бо темрява засліпила очі йому."

      Улюблений учень Христа, Іван Богослов, єдиний який помер своєю смертю з 12 апостолів дуже чітко розрізняє показову віру та справжню Віру. В основі другої – Любов до людини, до ближнього. В основі першої – ненависть та темрява. Буремні часи дуже чітко демонструють поділ. На жаль, негативні приклади лягають плямою на всі церкви, але позитивні теж підтверджують віру в те, що конфесії готові до нових викликів.

      Великдень як завжди покаже де віра, а де показовість, де любов до брата, а де ненависть до нього. Де молитва має силу і на відстані, а де і поруч не допоможе, бо лживими устами мовиться.

      Дай нам, Боже, любові до ближнього. І перше за все пастирям.

      Автор: Ярослав Юрчишин
      Теги: Новини України Новини політики Карантин в Україні 2020 Великдень Києво-Печерська лавра УПЦ МП Релігія Новини Здоров'я Публікації
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