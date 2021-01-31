Папа Римский Франциск ввел новый праздник. Так, в четвертое воскресенье июля прихожане будут отмечать Всемирный день дедушек и бабушек.

Источник: Vatican news

Праздник будут отмечать 26 июля, ведь в литургическом календаре Церкви латинского обряда этот день является воспоминанием об Иоакиме и Анне – бабушке и дедушке Иисуса. Об этом Папа Римский заявил 31 января.

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Что сказал Папа Римский

"Старость – это дар, а люди пожилого возраста – связующее звено между разными поколениями, чтобы передавать молодежи опыт жизни и веры. Дедушки и бабушки часто забыты, и мы забываем об этом богатстве. Следует сохранить корни и передавать их", – рассказал понтифик.

Поэтому я решил установить Всемирный день стариков, бабушек и дедушек. Важно, чтобы они встречались с внуками,

- заявил Папа Римский.

Кстати, в Украине день бабушек и дедушек ввели в 2009 году. Его отмечают 28 октября.

Обратите внимание! Ранее понтифик расширил права женщин во время богослужений. В частности им официально разрешили читать священные тексты, прислуживать у алтаря и раздавать причастие.