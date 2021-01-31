Папа Римський Франциск запровадив нове свято. Так, у четверту неділю липня парафіяни відзначатимуть Всесвітній день дідусів та бабусь.

Джерело: Vatican news

Свято відзначатимуть 26 липня, адже у літургійному календарі Церкви латинського обряду цей день є спомином про Йоакима та Анну, Ісусових дідуся й бабусю. Про це Папа Римський заявив 31 січня.

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Що сказав Папа Римський

"Старість – це дар, а люди похилого віку – сполучна ланка між різними поколіннями, щоби передавати молоді досвід життя та віри. Дідусі й бабусі часто є забутими, й ми забуваємо про це багатство. Слід зберегти коріння та передавати його", – розповів понтифік.

Тому я вирішив установити Всесвітній день дідусів, бабусь і людей похилого віку. Важливо, щоб вони зустрічалися з внуками,

– заявив Папа Римський.

До речі, в Україні день бабусь та дідусів запровадили у 2009 році. Його відзначають 28 жовтня.

Зверніть увагу! Раніше понтифік розширив права жінок під час богослужінь. Зокрема їм офіційно дозволили читати священні тексти, прислужувати біля вівтаря і роздавати причастя.