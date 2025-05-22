Сообщает 24 Канал со ссылкой на AP News.

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Что известно об авиакатастрофе вблизи Сан-Диего

Утром 22 мая неподалеку Сан-Диего во время туманной погоды упал небольшой самолет. Местные власти сообщили, что в результате инцидента возник пожар в 15 домах, жителей нескольких кварталов эвакуировали.

У нас повсюду разлито авиационное топливо. Наша главная цель – обыскать все эти дома и немедленно вывести всех оттуда,

– заявил во время пресс-конференции помощник начальника пожарной службы Дэн Эдди (Dan Eddy).

Он добавил, что в районе каньона Мерфи "есть прямое попадание в несколько домов". В то же время пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

Эдди рассказал, что во время падения частного самолета был сильный туман.

"Вы едва могли видеть перед собой", – добавил он.

Согласно сообщению федерального управления гражданской авиации США, самолет Cessna 550 разбился вблизи аэропорта Монтгомери-Гиббс.

Федеральное управление гражданской авиации США сообщает, что самолет Cessna 550 разбился вблизи аэропорта Монтгомери-Гиббс.

Количество людей на борту пока неизвестно,

– говорится в заявлении.

В издании отметили, что этот самолет может перевозить от шести до восьми человек.

Напомним, что в апреле в Гудзон в Нью-Йорке упал вертолет. Известно, что на борту находились глава испанского филиала Siemens Агустин Эскобар и его семья.