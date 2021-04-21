Бывший российский олигарх Михаил Ходорковский прокомментировал намерение Владимира Зеленского встретиться с Владимиром Путиным на Донбассе. Он отметил, что в этой ситуации так легко, как в Чаде, где убили президента, не получится.

Ходорковский опубликовал в сети информацию о том, что президента Республики Чад Идриса Деби убили во время боевых действий на севере страны.

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Смерть главы Чада

Бывший российский олигарх провел параллели между ним и главой Кремля Владимиром Путиным. Обоим по 68 лет, изменили Конституцию, чтобы оставаться у власти и подавляли оппозицию.

Ему (Идрису Деби – 24 канал) было 68 лет, выходец из спецслужб, правил почти 30 лет, на последних выборах набрал более 70% голосов, а в 2018 году изменил Конституцию, чтобы избираться до 2033 года,

– написал Ходорковский.

И добавил, что Вселенная делает максимально "толстый намек – пенсия не самый плохой выход".

Встреча Зеленского и Путина на Донбассе

В комментариях к посту экс-олигарх также оценил инициативу Зеленского о встрече с Путиным на Донбассе.

Хорошая попытка, но так легко, как в Чаде не получится,

– добавил Ходорковский.

Напомним, президент Украины предложил главе Кремля встретиться в любой точке Донбасса. Зеленский отметил, что несмотря на общее прошлое, Украина и Россия по-разному видят будущее.



Бывший олигарх прокомментировал идею Зеленского / Скриншот из фейсбука Ходорковского