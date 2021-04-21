Колишній російський олігарх Михайло Ходорковський прокоментував намір Володимира Зеленського зустрітися з Володимиром Путіним на Донбасі. Він зазначив, що у цій ситуації так легко, як у Чаді, де вбили президента, не вийде.

Ходорковський опублікував у мережі інформацію про те, що президента Республіки Чад Ідріса Дебі вбили під час бойових дій на півночі країни.

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Смерть глави Чаду

Колишній російський олігарх провів паралелі між ним та главою Кремля Володимиром Путіним. Обом по 68 років, змінили Конституцію, аби залишатися при владі та придушували опозицію.

Йому (Ідрісу Дебі – 24 канал) було 68 років, виходець зі спецслужб, правив майже 30 років, на останніх виборах набрав понад 70% голосів, а у 2018 році змінив Конституцію, щоб обиратися до 2033 року,

– написав Ходорковський.

Та додав, що Всесвіт робить максимально "товстий натяк – пенсія не найгірший вихід".

Зустріч Зеленського і Путіна на Донбасі

У коментарях до посту ексолігарх також оцінив ініціативу Зеленського щодо зустрічі з Путіним на Донбасі.

Хороша спроба, але так легко, як у Чаді не вийде,

– додав Ходорковський.

Нагадаємо, президент України запропонував главі Кремля зустрітися у будь-якій точці Донбасу. Зеленський зазначив, що попри спільне минуле, Україна та Росія по-різному бачать майбутнє.



Колишній олігарх прокоментував ідею Зеленського / Скриншот з фейсбуку Ходорковського