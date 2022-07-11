ЧАЭС перешла из московского в Парижский центр ВАО АЭС: почему это важно

Чернобыльская АЭС 6 июля официально перешла в Парижский центр Всемирной организации операторов атомных электростанций. До этого она подчинялась региональному центру в Москве.

С 1989 года, с момента основания ВАО, ЧАЭС была аффилирована к столичному региональному центру организации с учетом географического положения. Однако после более чем месяца оккупации электростанции россиянами и угрозы ядерной безопасности со стороны страны-агрессора, такое подчинение, конечно же, является абсурдным.

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Чем занимается организация ВАО АЭС ВАО АЭС (WANO) была создана через 3 года именно из-за аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Главной миссией организации является максимальное повышение безопасности и надежности атомных электростанций по всему миру. Главный офис ВАО АЭС расположен в Лондоне, Великобритания. При этом существует несколько региональных центров – в США, Японии, Франции и России.

Почему переход ЧАЭС в Парижский центр важен

Принцип принадлежности членов организации к тому или иному центру всегда был прежде всего географическим. ЧАЭС принадлежала к региону работы центра в Москве, равно как и атомные станции Литвы, Болгарии, Армении, Венгрии, Чехии и т.д.

Впрочем, полномасштабная агрессия россии против Украины, которая началась 24 февраля 2022 года, а также оккупация Чернобыльской ЧАЭС российскими войсками, сделали невозможным любую вероятность дальнейшего подчинения украинской станции московскому региональному центру.

Кроме того, московский центр никак не отреагировал и не осудил российский ядерный терроризм на территории Украины. Это стало финальным аргументом руководства ЧАЭС для того, чтобы обратиться в штаб-квартиру ВАО АЭС в Лондоне и потребовать окончательного расторжения связей с московским центром и перехода к Парижскому.

Для нас членство в ВАО важно прежде всего потому, что дает возможность взаимной поддержки, обмена информацией и использования положительного опыта других АЭС по всему миру,

– объяснила заместитель начальника отдела международного сотрудничества и информации ЧАЭС Валентина Одыниця.

К слову, Чернобыльская АЭС и дальше будет продолжать свое членство в организации, будет участвовать в экспертных обменах, будет делиться и перенимать опыт в рамках организации, однако теперь – без связей с московским региональным центром.

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