Такая ситуация на территории объекта сохраняется по состоянию на утро субботы, 15 февраля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

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Какова ситуация на ЧАЭС

Согласно обнародованной информации, в период с 22:00 до 07:00 к ликвидации последствий привлекали 5 работников ГСЧС и 2 единицы техники. По состоянию на утро на месте работают 40 работников ГСЧС и 8 единиц техники.

Ухудшение радиационной обстановки на промплощадке НБК-ОУ и на ГСП ЧАЭС в целом, не зафиксировано. Выход радиоактивных продуктов за установленные пределы не обнаружено,

– говорится в сообщении.

Также обнародовали техническое состояние комплекса объекта "Укрытие" и Нового безопасного конфайнмента: (НБК-ОУ):

сквозные разрушения площадью примерно до 15 квадратных метров;

дефекты обшивки без сплошного разрушения до 200 квадратных метров;

повреждения внутреннего заполнителя обшивки;

имеющиеся разрушения болтовых соединений;

деформированные узлы соединений конструкций верхней части ГТО.

Напомним, Россия задала удар по ЧАЭС в ночь на 14 февраля. Выхода радиационных веществ за установленные пределы не зафиксировали. Вблизи станции СБУ нашла обломки дрона с его серийным номером. Это был "Герань-2" ("Шахед").