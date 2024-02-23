Чак Шумер прибыл с визитом в Украину. Он опубликовал фото со Львова и отметил поддержку Украины.

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Америка солидарна с Украиной

Чак Шумер стремится убедить Зеленского и других чиновников в том, что Конгресс все же предоставит Украине пакет помощи на 60 млрд долларов.

Я возглавляю эту делегацию для встречи с президентом Зеленским, чтобы показать украинскому народу, что Америка с ним, показать нашим союзникам по НАТО и Европе, что мы с ними, узнать об оружии, которое жизненно необходимо Украине, и защитить нашу демократию и национальную безопасность,

– написал он в соцсети X.

Сенат США еще 13 февраля поддержал законопроект, который предусматривает помощь Украине, Израилю и Тайваню. Согласно законопроекту, 60 миллиардов долларов будет выделено Украине. Однако теперь решение должна одобрить Палата представителей американского Конгресса, где большинство имеют республиканцы.

Какова позиция республиканцев

Против принятия законопроекта выступили 29 сенаторов, из них большинство ожидаемо являются республиканцами.

Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон раскритиковал текст законопроекта, которым предусматривается помощь Украине. По его мнению, "законопроект Сената о внешней помощи замалчивает наиболее насущную проблему, стоящую перед нашей страной", имея в виду пограничную политику страны.

Стоит отметить, что обе палаты Конгресса США должны одобрить закон, прежде чем президент Джо Байден сможет подписать его.

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