Такое мнение в программе "Первые лица" с Еленой Трибушной озвучил экс-посол Украины в США Валерий Чалый. У американцев есть определенные ожидания относительно сотрудничества с шестым Президентом Украины.

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"Есть надежда на то, что будет совершенно новый этап и новые возможности", – отметил Чалый.

Сотрудничество Украины и США

По словам экс-посла, с избранием нового президента в Украине, в США появилась надежда на новую динамику. Во время сотрудничества с предыдущей украинской властью, не все обязательства были выполнены, поэтому сейчас Зеленский может вернуть доверие.

У них есть ожидания, потому что на слуху вопрос противодействия России и роль Украины,

– подчеркнул Чалый.

Для Джо Байдена визит Зеленского является в определенном смысле имиджевым. Речь о внутренней политической дискуссии властей США, которая переходит от украинской момента и противодействия России к вопросу Китая и Афганистана.

"Сейчас те, кто болеют за наши отношения (с США – 24 канал), пытаются помочь, чтобы вопрос Украины сохранялся", – отметил Чалый.

Ожидания американцев в отношении Украины

Экс-посол добавил, что США ожидают от Украины намного меньше, чем украинцы от них. Для них украинская "повестка дня" понятна, но прорывов они делать не собираются.

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"Они ожидают инициативности с украинской стороны, которая подкреплена профессионализмом, обеспечением доверия, умением выполнять обязательства и теми инициативами, которые ложатся на сегодняшние внешнеполитические приоритеты США", – подчеркнул Чалый.

Поэтому встреча Зеленского и Байдена является возможностью не только личного контакта, но и понимание, какие реальные действия могут совместно сделать США и Украины. Задача Украины – предоставить предложения и выйти из переговоров с результатом для себя.

Полное интервью Валерия Чалого смотрите во вторник, 17 августа, на 24 канале. Не пропустите!