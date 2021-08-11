Об этом в эфире 24 канала рассказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый. Новоназначенный Хохштейн может помочь улучшить имидж президента Байдена после того, как тот отказался вводить санкции против российского газопровода.

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"Это имиджевый вопрос. Сейчас Джозефа Байдена критикуют за решение по "Северному потоку-2", а Амос Хохштейн таким образом сбалансирует эту позицию", – считает Валерий Чалый.

Интересует ли Хохштейна Украина

Экс-посол Украины в США уверен, что у новоназначенного посланника США в интересах прежде всего его государство, а не Украина.

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Валерий Чалый сообщил, что национальные интересы у США и Украины свои и надо вовремя использовать моменты.

Активность, эффективность, энергичность действий – это такие лозунги, которые сейчас важны. Мир очень динамичный и жесткий, тем более российская агрессия никуда не делась. Все возможности у нас есть: 40 миллионов человек и геостратегическое место, сложное и потенциально важное,

– сказал Чалый.

Экс-посол добавляет, что "нужно восстановить доверие, чтобы вопрос Украины не только был на слуху, но и наши интересы учитывались".

Чалый: США оценивает результаты с коррупцией, а не заявления

Амос Хохштейн в октябре 2020 года ушел из "Нафтогаза" и из-за того, что украинская власть отошла от борьбы с коррупцией. По словам Валерия Чалого, надежды США по обезвреживанию коррупции в Украине не оправданы и сегодня.

"Оценивают результаты. В США пока не видят действий и тех вопросов, которые давно затрагивались в отношении крупного бизнеса, который влияет на политику. Я не думаю, что у них сейчас изменилась позиция. Они хотят видеть реальные дела, а не только заявления", – рассказал экс-посол Украины в США.

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Как улучшить Украине отношения с США

По мнению экс-посла, углубленное сотрудничество будет, если учитывать следующие факторы:

Новый статус политических и дипломатических отношений Украины и США. Количественные и качественные изменения в поставках вооружений для Украины. Энергетические, экономические и климатические изменения.

"У нас есть стратегическое партнерство. Фактически взаимные интересы, стратегические цели. Они связаны больше с сектором безопасности и обороны. Сегодняшняя задача – расширить это партнерство. Сейчас это непросто будет сделать", – сказал Валерий Чалый.

Экс-посол также добавил, что Амос Хохштейн очень приближенный человек к президенту Обаме и к Хиллари Клинтон. Однако Джозеф Байден ему очень доверяет, поэтому это не только шаг профессионального решения.

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