Про це в ефірі 24 каналу розповів експосол України у США Валерій Чалий. Новопризначений Хохштейн може допомогти покращити імідж президента Байдена після того, як той відмовився вводити санкції проти російського газопроводу.

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"Це іміджеве питання. Зараз Джозефа Байдена критикують за рішення щодо "Північного потоку-2", а Амос Хохштейн у такий спосіб збалансує цю позицію", – вважає Валерій Чалий.

Чи цікавить Хохштейна Україна

Експосол України в США певен, що у новопризначеного посланця США в інтересах насамперед його держава, а не Україна.

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Валерій Чалий повідомив, що національні інтереси у США та України свої і треба вчасно використовувати моменти.

Активність, ефективність, енергійність дій – це такі лозунги, які зараз важливі. Світ дуже динамічний і жорсткий, тим більше російська агресія нікуди не ділась. Усі можливості у нас є: 40 мільйонів людей та геостратегічне місце, що складне і потенційно важливе,

– сказав Чалий.

Експосол додає, що "потрібно відновити довіру, щоб питання України не тільки було на слуху, а й наші інтереси враховувались".

Чалий: США оцінює результати з корупцією, а не заяви

Амос Хохштейн у жовтні 2020 року пішов із "Нафтогазу" і через те, що українська влада відійшла від боротьби з корупцією. За словами Валерія Чалого, надії США щодо знешкодження корупції в Україні не виправдані і сьогодні.

"Оцінюють результати. У США поки що не бачать дій і тих питань, які давно порушувались стосовно великого бізнесу, який впливає на політику. Я не думаю, що в них зараз змінилась позиція. Вони хочуть бачити реальні справи, а не тільки заяви", – розповів експосол України в США.

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Як покращити Україні відносини зі США

На думку експосола, поглиблена співпраця буде, якщо враховувати такі чинники:

Новий статус політичних і дипломатичних відносин України та США. Кількісні та якісні зміни у постачанні озброєнь для України. Енергетичні, економічні та кліматичні зміни.

"У нас є стратегічне партнерство. Є фактично взаємні інтереси, стратегічні цілі. Вони пов`язані більше із сектором безпеки та оборони. Сьогоднішнє завдання – розширити це партнерство. Зараз це не просто буде зробити", – сказав Валерій Чалий.

Експосол також додав, що Амос Хохштейн дуже наближена людина до президента Обами і до Гілларі Клінтон. Проте Джозеф Байден йому дуже довіряє, тому це не тільки крок професійного рішення.

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