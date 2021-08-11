Мовиться про Амоса Хохштейна. У заяві Держдепу вказано, що його першочерговим завданням буде робота задля зменшення ризиків, пов'язаних із російським газопроводом у Європі.

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Хохштейн офіційно став відповідальним за енергетичну безпеку у Держдепі

Інформація про призначення противника російського "Північного потоку-2" відповідальним за енергетичну безпеку радником Держдепу Сполучених Штатів Америки 10 серпня офіційно підтвердилася.

Я призначаю Амоса Хохштейна на посаду старшого радника департаменту енергетичної безпеки,

– повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен на сайті відомства.

Хохштейн повинен сприяти виконанню зобов'язань Білого дому гарантувати енергетичну безпеку США та союзників і партнерів. Але головне ось що:

"Його найближчим завданням буде реалізація заходів задля зменшення ризиків, пов'язаних із газопроводом "Північний потік -2".

Відповідно до декларованих у спільній заяві США та Німеччини від 21 липня тез "щодо підтримки України, європейської енергетичної безпеки", а також "протидії використанню Кремлем енергії як геополітичної зброї".

Зверніть увагу: Амос Хохштейн з 2017 до 2020 був членом наглядової ради "Нафтогазу". Але пішов звідти через "опір реформам, який постійно зростав".

До слова Меркель їде переконати Зеленського у своїх позиціях, – Тизенгаузен про "Північний потік-2"