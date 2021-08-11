Мовиться про Амоса Хохштейна. У заяві Держдепу вказано, що його першочерговим завданням буде робота задля зменшення ризиків, пов'язаних із російським газопроводом у Європі.
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Хохштейн офіційно став відповідальним за енергетичну безпеку у Держдепі
Інформація про призначення противника російського "Північного потоку-2" відповідальним за енергетичну безпеку радником Держдепу Сполучених Штатів Америки 10 серпня офіційно підтвердилася.
Я призначаю Амоса Хохштейна на посаду старшого радника департаменту енергетичної безпеки,
– повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен на сайті відомства.
Хохштейн повинен сприяти виконанню зобов'язань Білого дому гарантувати енергетичну безпеку США та союзників і партнерів. Але головне ось що:
- "Його найближчим завданням буде реалізація заходів задля зменшення ризиків, пов'язаних із газопроводом "Північний потік -2".
Відповідно до декларованих у спільній заяві США та Німеччини від 21 липня тез "щодо підтримки України, європейської енергетичної безпеки", а також "протидії використанню Кремлем енергії як геополітичної зброї".
До слова Меркель їде переконати Зеленського у своїх позиціях, – Тизенгаузен про "Північний потік-2"