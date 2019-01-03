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      Чалый рассказал об ожиданиях Украины от США и НАТО

      16 Читати новину українською
      Валерий Чалый
      Валерий Чалый / Фото из открытых источников

      Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Украина ожидает от НАТО и Соединенных Штатов Америки помощи для увеличения оборонных возможностей.

      Об этом посол рассказал в студии программы "Час-Тайм".

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      Россия угрожает не только Украине, но и безопасности Европы в целом. В США Россия воспринимается как угроза, а такого не было раньше. Поэтому мы уже работаем вместе. Мы ожидаем продолжения помощи от США и НАТО по увеличению наших оборонных возможностей.
      – сказал Чалый.

      Он также отметил, что Украина ожидает, в частности, развития конкретных проектов в сфере энергетики и энергетической безопасности.

       

      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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