Чалий розповів про очікування України від США та НАТО

Посол України в США Валерій Чалий заявив що Україна очікує від НАТО і Сполучених Штатів Америки допомоги для збільшення оборонних можливостей.

Про це посол розповів у студії програми "Час-Тайм".

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Росія загрожує не тільки Україні, але і безпеці Європи в цілому. У США Росія сприймається як загроза, а такого не було раніше. Тому ми вже працюємо разом. Ми очікуємо продовження допомоги від США і НАТО по збільшенню наших оборонних можливостей.

– сказав Чалий.

Він також наголосив, що Україна очікує, зокрема, розвитку конкретних проектів у сфері енергетики та енергетичної безпеки.