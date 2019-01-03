06:46
3 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Придворний Путіна Боярський. "Йолочка" замість пенсії
      Вєсті Кремля
      16:37, 2 січня
      Вєсті.UA. Жир: Саакашвілі переносить столицю України. Манери Луценко
      Вєсті.UA
      18:59, 2 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Чалий розповів про очікування України від США та НАТО

      69 Читать новость на русском
      Валерій Чалий
      Валерій Чалий / Фото з відкритих джерел

      Посол України в США Валерій Чалий заявив що Україна очікує від НАТО і Сполучених Штатів Америки допомоги для збільшення оборонних можливостей.

      Про це посол розповів у студії програми "Час-Тайм".

      Читайте також: Чи може Україна втратити контроль над Азовським морем: відповідь командувача ВМС

      Росія загрожує не тільки Україні, але і безпеці Європи в цілому. У США Росія сприймається як загроза, а такого не було раніше. Тому ми вже працюємо разом. Ми очікуємо продовження допомоги від США і НАТО по збільшенню наших оборонних можливостей.
      – сказав Чалий.

      Він також наголосив, що Україна очікує, зокрема, розвитку конкретних проектів у сфері енергетики та енергетичної безпеки.

       

      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 2 січня: пенсійні новації в Україні та штраф "Сбербанку"
      2 січня , 22:07 Головні новини 2 січня: пенсійні новації в Україні та штраф "Сбербанку"
      3785
      Луганск: жизнь на моей улице после войны
      2 січня , 22:00 Луганск: жизнь на моей улице после войны
      Ольга Черненко 916
      Найцікавіші книжки 2018 року, які точно не можна пропустити
      2 січня , 21:02 Найцікавіші книжки 2018 року, які точно не можна пропустити
      Євгенія Мазур 1253
      Як пережити свята у сімейному колі без шкоди для психічного здоров'я: поради психотерапевта
      2 січня , 20:00 Як пережити свята у сімейному колі без шкоди для психічного здоров'я: поради психотерапевта
      1698
      Какой роскошный хайп: о президентских намерениях Зеленского
      2 січня , 19:00 Какой роскошный хайп: о президентских намерениях Зеленского
      Ян Валетов 3197
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Президент запросив ОБСЄ проконтролювати дотримання режиму припинення вогню
       15 лютого 2015 , 00:37
      Депутати схвалили пенсійну реформу
       16 червня 2011 , 18:00
      Оглашены характеристики нового Toyota Land Cruiser
       23 серпня 2018 , 16:01
      Бразилія завдяки голу Неймара обіграла Уругвай (ВІДЕО)
       17 листопада 2018 , 00:58
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук