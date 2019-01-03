Чалий розповів про очікування України від США та НАТО
Посол України в США Валерій Чалий заявив що Україна очікує від НАТО і Сполучених Штатів Америки допомоги для збільшення оборонних можливостей.
Про це посол розповів у студії програми "Час-Тайм".
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Росія загрожує не тільки Україні, але і безпеці Європи в цілому. У США Росія сприймається як загроза, а такого не було раніше. Тому ми вже працюємо разом. Ми очікуємо продовження допомоги від США і НАТО по збільшенню наших оборонних можливостей.
– сказав Чалий.
Він також наголосив, що Україна очікує, зокрема, розвитку конкретних проектів у сфері енергетики та енергетичної безпеки.
Джерело: 24 Канал
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