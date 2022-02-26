Чаплинка на Херсонщине под российскими флагами

26 февраля 2022 , 12:56
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Источник:

Суспільне

Жители Чаплинки в Херсонской области снимали флаг России. По состоянию на 26 февраля известно, что населенный пункт находится под триколором агрессора.

Бои за Чаплинку были длинными и мощными. ВСУ до сих пор дают отпор врагу в Херсонской области.

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Что было раньше

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины обнародовало видео, на котором жители Чаплинки снимали российский флаг.

В Херсонской области снимают триколор: смотрите видео

Автор: Тетяна Пасічник