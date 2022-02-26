Чаплинка на Херсонщине под российскими флагами
26 февраля 2022 , 12:56Читати новину українською
Источник:Суспільне
Жители Чаплинки в Херсонской области снимали флаг России. По состоянию на 26 февраля известно, что населенный пункт находится под триколором агрессора.
Бои за Чаплинку были длинными и мощными. ВСУ до сих пор дают отпор врагу в Херсонской области.
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Что было раньше
Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины обнародовало видео, на котором жители Чаплинки снимали российский флаг.
В Херсонской области снимают триколор: смотрите видео