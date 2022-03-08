В Чаплинке Херсонской области продолжают искать погибших защитников Украины. Украинцы, возможно, погибли в бою с врагом.

Соответствующую информацию 8 марта обнародовали местные жители – это произошло на 13-й день войны, которую Россия начала против Украины. О поисках рассказал местный житель Александр Посунько.

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В Чаплинке продолжают искать погибших

В Чаплинке продолжаются поиски тел погибших защитников. Сегодня (говорится о 8 марта – 24 канал) группа добровольцев поселка отправилась в места боевых действий,

– говорится в сообщении.

К сожалению, 4 марта жители Чаплинки уже провели в последний путь трех пограничников, защищавших нашу землю от врага.

"Вечная память Героям! Слава Украине!", – сообщили на Херсонщине, которая активно противостоит врагу.

Как можно противостоять врагу / Инфографика 24 канала

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