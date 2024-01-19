Француз, заблудившийся в Карпатах, не зарегистрировал поход: спасатели продолжают поиски

Спасатели уже более 2 недель разыскивают туриста из Франции Чарльза Минарта, заблудившегося в украинских Карпатах. Стало известно, что мужчина не зарегистрировал свой поход, что усложнило его поиски.

Об этом рассказал начальник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в области Владимир Чернецкий. По его словам, обычно туристы-иностранцы регистрируют свои походы и ответственно относятся к безопасности.

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"Это несколько странно, потому что обычно туристы из Европы сами инициируют регистрацию. В частности, спрашивают, как это сделать, просят номера телефонов, загружают приложение "Спасение в горах". Обязательно регистрируются. А здесь регистрации никакой, обращений не было" , – рассказал Владимир Чернецкий.

Что известно об исчезновении туриста

Известно, что 3 января мужчина отправился в горы из села Ворохта, направлялся в Говерлу. В последний раз Минарта видели вблизи базы "Заросляк".

После поднятия на вершину он направлялся в Рахов и поселок Ясиня. По крайней мере, об этом он сообщал друзьям.

Несколько дней он не выходил на связь. Его семья и знакомые обратились в соответствующие службы. Мы получили информацию об этой ситуации и сразу начали поиски,

– добавил Чернецкий.

! Пока в горах неблагоприятная погода и это усложняет работу спасателей. Впрочем, как только условия станут благоприятными, поиски пропавшего туриста продолжат.

"Как только спасатели смогут выйти в горы, не подвергая себя опасности, поиски туриста продолжат. В частности, 19 января синоптики прогнозируют в Карпатах высока вероятность схода лавин", - добавили в ГСЧС.

Это первое путешествие Минарта в Украину, сообщил брат француза в комментарии Суспільному.

В ГСЧС напоминают, что планировать зимние маршруты в горы нужно в соответствии с уровнем своей подготовки и обязательно регистрировать поход, чтобы спасатели могли оперативно отреагировать и начать поисковую операцию вовремя.