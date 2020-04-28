Правительство пока не будет стимулировать выезд украинцев на работу за границу: детали
В Кабинете Министров осторожно относятся к предложениям насчет чартерных рейсов для выезда украинцев на работу за границу. Правительство будет принимать решения по этим вопросам "в индивидуальном порядке".
Представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в эфире одного из украинских телеканалов, ответил на вопрос о том, будет ли Украина позволять своим гражданам выезд за границу чартерными рейсами. Он сказал, что Кабмин анализирует эти предложения. Об этом сообщает 24 канал.
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По его словам, согласно Конституции невозможно прямо запретить передвижение и пересечение границы для украинцев.
Мокан отметил, что более восьми тысяч украинцев сейчас находятся за границей и хотят вернуться домой, на что расходуются средства и организуются спецрейсы. Поэтому, убежден он, Украина не может стимулировать массовый выезд украинцев, даже если это касается стран, которые подали такие запросы.
Он напомнил, что предложения работы для украинцев поступали, в частности, от Финляндии. Также Польша нуждается в рабочей силе из Украины.
Обратите внимание! Около 200 украинцев полетели чартером в Финляндию собирать клубнику. Чартер организовали финские фермеры. Всего к сезонным сельскохозяйственным работам в Финляндии планируют привлечь до тысячи работников из Украины. Для выполнения этого рейса украинская авиакомпания получала разрешение Государственной авиационной службы Украины и авиационной власти Финляндии.
Карантин в Украине и закрытые границы: главное
- Карантин на всей территории Украины из-за пандемии коронавируса ввели 12 марта. Сначала он должен был продлиться до 3 апреля, однако впоследствии его продлили до 24 апреля. А после этого – до 11 мая.
- С 16 марта на территорию Украины запрещен въезд иностранцам (кроме тех, которые имеют вид на жительство). А с 17 марта ограничено международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение. 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирских перевозок.
- В Украине во время карантина действуют лишь 18 пунктов пропуска на границе. Однако там можно пересечь границу только на автомобиле, пеший переход границы закрыт.
- Правительство разработало пять этапов выхода из карантина. На третьем из них предусмотрено восстановление междугородных перевозок в пределах области, на четвертом – возобновление работы общественного транспорта. Относительно открытия границ информации там нет.
Где в Украине можно пересечь границу во время карантина / Инфографика 24 канала