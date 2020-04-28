Правительство пока не будет стимулировать выезд украинцев на работу за границу: детали

В Кабинете Министров осторожно относятся к предложениям насчет чартерных рейсов для выезда украинцев на работу за границу. Правительство будет принимать решения по этим вопросам "в индивидуальном порядке".

Представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в эфире одного из украинских телеканалов, ответил на вопрос о том, будет ли Украина позволять своим гражданам выезд за границу чартерными рейсами. Он сказал, что Кабмин анализирует эти предложения. Об этом сообщает 24 канал.

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По его словам, согласно Конституции невозможно прямо запретить передвижение и пересечение границы для украинцев.

Мокан отметил, что более восьми тысяч украинцев сейчас находятся за границей и хотят вернуться домой, на что расходуются средства и организуются спецрейсы. Поэтому, убежден он, Украина не может стимулировать массовый выезд украинцев, даже если это касается стран, которые подали такие запросы.

Он напомнил, что предложения работы для украинцев поступали, в частности, от Финляндии. Также Польша нуждается в рабочей силе из Украины.

Обратите внимание! Около 200 украинцев полетели чартером в Финляндию собирать клубнику. Чартер организовали финские фермеры. Всего к сезонным сельскохозяйственным работам в Финляндии планируют привлечь до тысячи работников из Украины. Для выполнения этого рейса украинская авиакомпания получала разрешение Государственной авиационной службы Украины и авиационной власти Финляндии.

Карантин в Украине и закрытые границы: главное

Карантин на всей территории Украины из-за пандемии коронавируса ввели 12 марта. Сначала он должен был продлиться до 3 апреля, однако впоследствии его продлили до 24 апреля. А после этого – до 11 мая.

С 16 марта на территорию Украины запрещен въезд иностранцам (кроме тех, которые имеют вид на жительство). А с 17 марта ограничено международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение. 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирских перевозок.

В Украине во время карантина действуют лишь 18 пунктов пропуска на границе. Однако там можно пересечь границу только на автомобиле, пеший переход границы закрыт.

Правительство разработало пять этапов выхода из карантина. На третьем из них предусмотрено восстановление междугородных перевозок в пределах области, на четвертом – возобновление работы общественного транспорта. Относительно открытия границ информации там нет.



Где в Украине можно пересечь границу во время карантина / Инфографика 24 канала