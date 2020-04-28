Уряд поки не стимулюватиме виїзд українців на роботу за кордон: деталі

В Кабінеті Міністрів обережно ставляться до пропозицій щодо чартерних рейсів для виїзду українців на роботу за кордон. Уряд ухвалюватиме рішення щодо цих питань "в індивідуальному порядку".

Представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, в ефірі одного з українських телеканалів, відповів на питання про те, чи буде Україна дозволяти своїм громадянам виїзд за кордон чартерними рейсами. Він сказав, що Кабмін аналізує ці пропозиції. Про це повідомляє 24 канал.

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За його словами, згідно з Конституцією неможливо прямо заборонити пересування і перетин кордону для українців.

Мокан зауважив, що понад вісім тисяч українців зараз перебувають за кордоном і хочуть повернутися додому, на що витрачаються кошти і організовуються спецрейси. Тому, переконує він, Україна не може стимулювати масовий виїзд українців, навіть якщо це стосується країн, які подали такі запити.

Він нагадав, що пропозиції роботи для українців надходили, зокрема, від Фінляндії. Також Польща потребує робочої сили з України.

Зверніть увагу! Близько 200 українців полетіли чартером у Фінляндію збирати полуницю. Чартер організували фінські фермери. Загалом до сезонних сільськогосподарських робіт у Фінляндії планують залучити до тисячі заробітчан з України. Для виконання цього рейсу українська авіакомпанія отримувала дозвіл Державної авіаційної служби України та авіаційної влади Фінляндії.

Карантин в Україні та закриті кордони: головне

Карантин на всій території України через пандемію коронавірусу запровадили 12 березня. Спершу він мав тривати до 3 квітня, однак згодом його продовжили до 24 квітня. А після цього – до 11 травня.

З 16 березня на територію України заборонено в’їзд іноземців (окрім тих, які мають посвідку на проживання). А з 17 березня обмежене міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення. 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирських перевезень.

В Україні під час карантину діють лише 18 пунктів пропуску на кордоні. Однак там можна перетнути кордон лише на автомобілі, піший перехід кордону закритий.

Уряд розробив п'ять етапів виходу з карантину. На третьому з них передбачено відновлення міжміських перевезень в межах області, на четвертому – відновлення роботи громадського транспорту. Щодо відкриття кордонів – інформацію там немає.



Де в Україні можна перетнути кордон під час карантину / Інфографіка 24 каналу