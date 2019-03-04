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      Чашки, которые могут укусить: фото сюрреалистических скульптур Ронит Баранги

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      Чашки, которые могут укусить: фото сюрреалистических скульптур Ронит Баранги

      Израильская художница Ронит Баранга создает сюрреалистические скульптуры, которые и привлекают, и пугают одновременно. Ее посуда – живая. Кружки имеют пальцы, блюдечки – рты.

      Антропоморфные произведения провоцируют на сложное кружево ассоциаций – от чувственности и эротических вибраций до страха, что тебя кто-то укусит за язык или пальцем влезет в глаза, пока будешь пить чай.

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      "Живая посуда" Ронит Баранги

      Посуда Баранги живет отдельной жизнью и словно врывается в вашу, когда берешь ее в руки. Так художница пытается исследовать взаимодействия человека и предметов в контексте искусства.


      Ронит Баранга

      Женщина уверяет, что у нее не было целью кого-то пугать. Органы чувств на посуде – это ее способ ввести метафоричность в творчестве. Например, наличие рта на многочисленных работах она объясняет, как необходимое обозначение границы между внутренним и внешним. Видимо, желание четко различать внутреннее-наше и внешнее-приобретенное ей дала первая профессия – психолога.

      "Живая посуда" Ронит Баранги

      "Живая посуда" Ронит Баранги

      Увидеть вживую произведения Баранги с собственной энергетикой можно на выставке современной керамики в Тель-Авиве.

      "Живая посуда" Ронит Баранги: смотрите фото

       

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      Теги: Новости культуры Исскусство
      Источник: 24 Канал
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