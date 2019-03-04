Горнята, які можуть вкусити: фото сюрреалістичних скульптур Роніт Баранги

Ізраїльська мисткиня Роніт Баранга створює сюрреалістичні скульптури, які і зацікавлюють, і лякають водночас. Її посуд – живий. Горнята мають пальці, блюдечка – роти.

Антропоморфні витвори провокують на складне мереживо асоціацій – від чуттєвості й еротичних вібрацій до страху, що тебе хтось вкусить за язик або пальцем влізе в око, поки питимеш чай.

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"Живий посуд" Роніт Баранги

Посуд Баранги живе окремим життям і наче вривається у ваше, коли береш його до рук. Так мисткиня намагається дослідити взаємодії людини та предметів у контексті мистецтва.



Роніт Баранга

Жінка запевняє, що не мала на меті когось лякати. Органи чуттів на посуді – це її спосіб ввести метафоричність у творчість. Наприклад, наявність рота на численних роботах вона пояснює, як необхідне позначення межі між внутрішнім та зовнішнім. Мабуть, бажання чітко розрізняти внутрішнє-наше і зовнішнє-набуте їй дала перша професія – психологині.



"Живий посуд" Роніт Баранги



"Живий посуд" Роніт Баранги

Побачити наживо твори Баранги з власною енергетикою можна на виставці сучасної керміки у Тель-Авіві.

"Живий посуд" Роніт Баранги: дивіться фото