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      Горнята, які можуть вкусити: фото сюрреалістичних скульптур Роніт Баранги

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      Горнята, які можуть вкусити: фото сюрреалістичних скульптур Роніт Баранги

      Ізраїльська мисткиня Роніт Баранга створює сюрреалістичні скульптури, які і зацікавлюють, і лякають водночас. Її посуд – живий. Горнята мають пальці, блюдечка – роти.

      Антропоморфні витвори провокують на складне мереживо асоціацій – від чуттєвості й еротичних вібрацій до страху, що тебе хтось вкусить за язик або пальцем влізе в око, поки питимеш чай. 

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      "Живий посуд" Роніт Баранги

      Посуд Баранги живе окремим життям і наче вривається у ваше, коли береш його до рук. Так мисткиня намагається дослідити взаємодії людини та предметів у контексті мистецтва. 


      Роніт Баранга

      Жінка запевняє, що не мала на меті когось лякати. Органи чуттів на посуді – це її спосіб ввести метафоричність у творчість. Наприклад, наявність рота на численних роботах вона пояснює, як необхідне позначення межі між внутрішнім та зовнішнім. Мабуть, бажання чітко розрізняти внутрішнє-наше і зовнішнє-набуте їй дала перша професія – психологині. 


      "Живий посуд" Роніт Баранги


      "Живий посуд" Роніт Баранги

      Побачити наживо твори Баранги з власною енергетикою можна на виставці сучасної керміки у Тель-Авіві. 

      "Живий посуд" Роніт Баранги: дивіться фото

       

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      Теги: Новини культури Мистецтво
      Джерело: 24 Канал
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