О ситуации на поле боя по состоянию на утро 8 июня сообщил спикер Генштаба Андрей Ковалев в эфире телемарафона. Также аналитики DeepState обновили онлайн-карту боевых действий. 24 Канал рассказывает, как изменилась ситуация за сутки.
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Статистика за сутки
По данным Генштаба, в ночь на 8 июня 2024 года российские оккупанты атаковали управляемой авиационной ракетой Х-59 из Курской области России, осуществили пуски 13 "шахедов" из районов Курска и мыса Чауда в Крыму. Мобильными огневыми группами и с помощью РЭБ Воздушных Сил ликвидировано девять "шахедов" и одну ракету Х-59 в пределах Харьковской, Запорожской, Полтавской и Днепропетровской областей.
За минувшие сутки захватчики нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных и 101 авиационный удар (в частности, с применением семи ракет и 70 КАБов), осуществили более 3500 обстрелов из различных типов вооружения, 89 из них – из реактивных систем залпового огня.
Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 16 мест
скопления личного состава, станцию РЭБ, склад боеприпасов, район сосредоточения военной техники и два пункта управления.
Подробно о ситуации на всех направлениях
Продвижение врага
Аналитики DeepState сообщили поздно вечером с 7 на 8 июня, что российские войска продвинулись в Часовом Яру.
Враг продвинулся в Часовом Яру,
– сообщили аналитики.
В карту боевых действий внесли изменения: на восточных окраинах города некоторые дома перешли под контроль противника.