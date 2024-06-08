О ситуации на поле боя по состоянию на утро 8 июня сообщил спикер Генштаба Андрей Ковалев в эфире телемарафона. Также аналитики DeepState обновили онлайн-карту боевых действий. 24 Канал рассказывает, как изменилась ситуация за сутки.

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Статистика за сутки

По данным Генштаба, в ночь на 8 июня 2024 года российские оккупанты атаковали управляемой авиационной ракетой Х-59 из Курской области России, осуществили пуски 13 "шахедов" из районов Курска и мыса Чауда в Крыму. Мобильными огневыми группами и с помощью РЭБ Воздушных Сил ликвидировано девять "шахедов" и одну ракету Х-59 в пределах Харьковской, Запорожской, Полтавской и Днепропетровской областей.

За минувшие сутки захватчики нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных и 101 авиационный удар (в частности, с применением семи ракет и 70 КАБов), осуществили более 3500 обстрелов из различных типов вооружения, 89 из них – из реактивных систем залпового огня.

Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 16 мест

скопления личного состава, станцию РЭБ, склад боеприпасов, район сосредоточения военной техники и два пункта управления.

Подробно о ситуации на всех направлениях

На Харьковском направлении сейчас продолжаются три атаки оккупантов в районе Волчанска. Ситуация под контролем. За прошедшие сутки на направлении захватчики потеряли 136 человек живой силы. Уничтожено пять артсистем, семь автомобилей и единицу спецтехники. Поражено 36 укрытий личного состава врага и один склад с боеприпасами.

На Купянском направлении ситуация напряженная. С начала суток произошло уже три боевых столкновения. В районе Макеевки атаку отбито, а две - продолжаются вблизи Грековки и Невского.

На Лиманском направлении направлении происходит бой неподалеку Тернов, без успеха для противника.

На Северском направлении отражено пять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Белогоровки, Роздоловки и Выемки.

На Краматорском направлении с начала суток отражено два штурма противника в районах Ивановского и Андреевки.

На Покровском направлении враг продолжает попытки прорыва нашей обороны в районах Новоалександровки, Сокола и Новопокровского. Сегодня произошло уже 10 боестолкновений. Четыре атаки отбиты. Еще пять – продолжаются. Ситуация под контролем Сил обороны Украины. Вчера враг здесь потерял 261 оккупанта убитыми и ранеными.

На Кураховском направлении направлении враг дважды начинал штурмовые действия вблизи Парасковиевки. Одна атака успешно отбита. Бой продолжается.

На Ореховском направлении российский агрессор совершил одну безуспешную попытку улучшить тактическое положение в районе Новопрокоповки.

На Приднепровском направлении один раз оккупанты пытались оттеснить наших защитников в районе Крынок. Потерь позиций не допущено.

Продвижение врага

Аналитики DeepState сообщили поздно вечером с 7 на 8 июня, что российские войска продвинулись в Часовом Яру.

Враг продвинулся в Часовом Яру,

– сообщили аналитики.

В карту боевых действий внесли изменения: на восточных окраинах города некоторые дома перешли под контроль противника.