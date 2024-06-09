Карта боевых действий по состоянию на 9 июня / Коллаж 24 Канала (Фото Генштаб ВСУ)
Украинские защитники 837 сутки дают мощный отпор российским захватчикам на фронте. В то же время враг пытается штурмовать позиции Сил обороны на нескольких важных направлениях. Особенно активным враг остается на Покровском направлении.
За прошедшие сутки произошло 96 боевых столкновений. А вот уже с начала текущих суток, по состоянию на утро 9 июня, произошло 39 боевых столкновений. Кроме этого, захватчики совершили 558 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
В районах Ивановского и Клещиевки было 4 боевых столкновения: смотрите на карте
Активность вражеских войск на Покровском направлении: смотрите на карте
Продолжаются атаки в районе Красногоровки: смотрите на карте
Потери вражеского войска
За сутки, прошедшие, Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 21 район сосредоточения личного состава, четыре средства ПВО и несколько других важных объектов противника.
Также за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1270 человек. Также враг потерял 26 танков, 26 боевых бронированных машин, 60 артиллерийских систем, две РСЗО, два средства ПВО, 37 БпЛА ОТР, 78 автомобилей и пять единиц специальной техники.