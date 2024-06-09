За прошедшие сутки произошло 96 боевых столкновений. А вот уже с начала текущих суток, по состоянию на утро 9 июня, произошло 39 боевых столкновений. Кроме этого, захватчики совершили 558 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

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Какова ситуация на фронте

Ситуация возле Волчанска: смотрите на карте

В районах Ивановского и Клещиевки было 4 боевых столкновения: смотрите на карте

Активность вражеских войск на Покровском направлении: смотрите на карте

Продолжаются атаки в районе Красногоровки: смотрите на карте

Потери вражеского войска

  • За сутки, прошедшие, Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 21 район сосредоточения личного состава, четыре средства ПВО и несколько других важных объектов противника.
  • Также за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1270 человек. Также враг потерял 26 танков, 26 боевых бронированных машин, 60 артиллерийских систем, две РСЗО, два средства ПВО, 37 БпЛА ОТР, 78 автомобилей и пять единиц специальной техники.
  • А вот по состоянию на 9 июня Силы обороны ликвидировали еще 1270 российских захватчиков и уничтожили 236 единиц вражеской техники.