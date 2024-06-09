За прошедшие сутки произошло 96 боевых столкновений. А вот уже с начала текущих суток, по состоянию на утро 9 июня, произошло 39 боевых столкновений. Кроме этого, захватчики совершили 558 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Смотрите также Истребитель "недопятого поколения": что известно о пораженном Су-57, которых Россия имеет около десяти

Какова ситуация на фронте

На Харьковском направлении отражены две атаки российских оккупантов в районах Волчанска и Липцов. Потерь позиций не допущено.

Ситуация возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении продолжаются шесть штурмовых действий в районах Петропавловки, Песчаного, Берестового и Невского. Ситуация контролируемая.

На Лиманском направлении сейчас продолжаются три атаки врага в Серебрянском лесу. Одно боестолкновение в районе Тернов отбито.

На Северском направлении происходит бой в районе Выемки.

На Краматорском направлении с начала суток произошло четыре боестолкновения в районах Ивановского и Клещиевки. Одну вражескую атаку отбито, три продолжается.

В районах Ивановского и Клещиевки было 4 боевых столкновения: смотрите на карте

Особенно активным враг остается на Покровском направлении. Противник уже совершил 14 попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Евгеновки, Новоалександровки, Новопокровского и Яснобродовки. Из них 6 до сих пор продолжается. Ситуация напряженная, Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки.

В Генштабе отметили, что вчера оккупанты здесь потеряли более 450 убитыми и ранеными, 5 ББМ, 7 артсистем, 1 зенитную установку и шесть автомобилей. Поврежден танк, 4 артсистемы и 6ь авто врага.

Активность вражеских войск на Покровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении попытка оккупантов продвинуться в районе Парасковиевки успеха не имела. Продолжаются две атаки в районе Красногоровки. Ситуация под контролем Сил обороны.

Продолжаются атаки в районе Красногоровки: смотрите на карте

На Ореховском направлении враг потерпел неудачу во время штурма наших позиций в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении отбита атака врага в районе Крынок.

На остальных направлениях активных наступательных действий врага не происходило.

Потери вражеского войска