Протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень. А ось вже з початку поточної доби, станом на ранок 9 червня, відбулося 39 бойових зіткнень. Крім цього, загарбники здійснили 558 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбито дві атаки російських окупантів в районах Вовчанська та Липців. Втрат позицій не допущено.

Ситуація біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку тривають шість штурмових дій у районах Петропавлівки, Піщаного, Берестового та Невського. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку наразі тривають три атаки ворога в Серебрянському лісі. Одне боєзіткнення в районі Тернів відбито.

На Сіверському напрямку відбувається бій в районі Виїмки.

На Краматорському напрямку від початку доби вібулося чотири боєзіткнення в районах Іванівського та Кліщиївки. Одну ворожу атаку відбито, три триває.

В районах Іванівського та Кліщиївки було 4 бойових зіткнення: дивіться на карті

Особливо активним ворог залишається на Покровському напрямку. Противник вже здійснив 14 спроб витіснити наших захисників із займаних позицій в районах Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського та Яснобродівки. З них 6 ще досі триває. Ситуація напружена, Сили оборони вживають заходів щодо стабілізації обстановки.

В Генштабі зазначили, що вчора окупанти тут втратили понад 450 вбитими та пораненими, 5 ББМ, 7 артсистем, 1 зенітну установку та шість автомобілів. Пошкоджено танк, 4 артсистеми та 6ь авто ворога.

Активність ворожих військ на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку спроба окупантів просунутися в районі Парасковіївки успіху не мала. Тривають дві атаки в районі Красногорівки. Ситуація під контролем Сил оборони.

Продовжуються атаки в районі Красногорівки: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку ворог зазнав невдачі під час штурму наших позицій в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку відбито атаку ворога в районі Кринок.

На решті напрямків активних наступальних дій ворога не відбувалося.

Втрати ворожого війська