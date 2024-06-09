Протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень. А ось вже з початку поточної доби, станом на ранок 9 червня, відбулося 39 бойових зіткнень. Крім цього, загарбники здійснили 558 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

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Яка ситуація на фронті

Ситуація біля Вовчанська: дивіться на карті

В районах Іванівського та Кліщиївки було 4 бойових зіткнення: дивіться на карті

Активність ворожих військ на Покровському напрямку: дивіться на карті

Продовжуються атаки в районі Красногорівки: дивіться на карті

Втрати ворожого війська

  • За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 21 район зосередження особового складу, чотири засоби ППО та кілька інших важливих об’єктів противника.
  • Також минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1270 осіб. Також ворог втратив 26 танків, 26 бойових броньованих машин, 60 артилерійських систем, дві РСЗВ, два засоби ППО, 37 БпЛА ОТР, 78 автомобілів та п'ять одиниць спеціальної техніки.
  • О ось станом на 9 червня Сили оборони ліквідували ще 1270 російських загарбників та знищили 236 одиниць ворожої техніки.