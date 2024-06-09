Українські захисники тримають оборону проти російських загарбників на фронті. Відомо, що інтенсивні бої на Покровському напрямку.
У минулу добу відбулося 96 бойових зіткнень, а станом на 9 червня - 39 зіткнень та 558 обстрілів позицій.
Силами оборони було відбито атаки на різних напрямках, такі як Харківському, Куп'янському, та Лиманському, а на Покровському напрямку ворог залишається активним.
Карта бойових дій станом на 9 червня / Колаж 24 Каналу (Фото Генштаб ЗСУ)
Українські захисники 837 добу дають потужну відсіч російським загарбникам на фронті. Водночас ворог намагається штурмувати позиції Сил оборони на кількох важливих напрямках. Особливо активним ворог залишається на Покровському напрямку.
Протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень. А ось вже з початку поточної доби, станом на ранок 9 червня, відбулося 39 бойових зіткнень. Крім цього, загарбники здійснили 558 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.
В районах Іванівського та Кліщиївки було 4 бойових зіткнення: дивіться на карті
Активність ворожих військ на Покровському напрямку: дивіться на карті
Продовжуються атаки в районі Красногорівки: дивіться на карті
Втрати ворожого війська
За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 21 район зосередження особового складу, чотири засоби ППО та кілька інших важливих об’єктів противника.
Також минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1270 осіб. Також ворог втратив 26 танків, 26 бойових броньованих машин, 60 артилерійських систем, дві РСЗВ, два засоби ППО, 37 БпЛА ОТР, 78 автомобілів та п'ять одиниць спеціальної техніки.