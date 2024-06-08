Про ситуацію на полі бою станом на ранок 8 червня повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов в етері телемарафону. Також аналітики DeepState оновили онлайн-мапу бойових дій. 24 Канал розповідає, як змінилась ситуація за добу.
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Статистика за добу
За даними Генштабу, у ніч на 8 червня 2024 року російські окупанти атакували керованою авіаційною ракетою Х-59 із Курської області Росії, здійснили пуски 13 "шахедів" з районів Курська і мису Чауда у Криму. Мобільними вогневими групами та за допомогою РЕБ Повітряних Сил ліквідовано дев'ять "шахедів" і одну ракету Х-59 у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей.
За минулу добу загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетних та 101 авіаційний удар (зокрема, із застосуванням семи ракет та 70 КАБів), здійснили понад 3500 обстрілів із різних типів озброєння, 89 із них – з реактивних систем залпового вогню.
Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили 16 місць
скупчення особового складу, станцію РЕБ, склад боєприпасів, район зосередження військової техніки та два пункти управління.
Детально про ситуацію на усіх напрямках
Просування ворога
Аналітики DeepState повідомили пізно ввечері з 7 на 8 червня, що російські війська просунулись у Часовому Яру.
Ворог просунувся в Часовому Яру,
– повідомили аналітики.
У мапу бойових дій внесли зміни: на східних околицях міста деякі будинки перейшли під контроль противника.