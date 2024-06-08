Про ситуацію на полі бою станом на ранок 8 червня повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов в етері телемарафону. Також аналітики DeepState оновили онлайн-мапу бойових дій. 24 Канал розповідає, як змінилась ситуація за добу.

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Статистика за добу

За даними Генштабу, у ніч на 8 червня 2024 року російські окупанти атакували керованою авіаційною ракетою Х-59 із Курської області Росії, здійснили пуски 13 "шахедів" з районів Курська і мису Чауда у Криму. Мобільними вогневими групами та за допомогою РЕБ Повітряних Сил ліквідовано дев'ять "шахедів" і одну ракету Х-59 у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей.

За минулу добу загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетних та 101 авіаційний удар (зокрема, із застосуванням семи ракет та 70 КАБів), здійснили понад 3500 обстрілів із різних типів озброєння, 89 із них – з реактивних систем залпового вогню.

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скупчення особового складу, станцію РЕБ, склад боєприпасів, район зосередження військової техніки та два пункти управління.

Детально про ситуацію на усіх напрямках

На Харківському напрямку зараз тривають три атаки окупантів в районі Вовчанська. Ситуація під контролем. Минулої доби на напрямку загарбники втратили 136 осіб живої сили. Знищено п'ять артсистем, сім автомобілів та одиницю спецтехніки. Уражено 36 укриттів особового складу ворога та один склад з боєприпасами.

На Куп'янському напрямку ситуація напружена. Від початку доби відбулося вже три бойових зіткнення. В районі Макіївки атаку відбито, а дві - тривають поблизу Греківки і Невського.

На Лиманському напрямку відбувається бій неподалік Тернів, без успіху для противника.

На Сіверському напрямку відбито п'ять спроб окупантів просунутись уперед в районах Білогорівки, Роздолівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку з початку доби відбито два штурми противника в районах Іванівського та Андріївки.

На Покровському напрямку ворог продовжує спроби прориву нашої оборони у районах Новоолександрівки, Сокола і Новопокровського. Сьогодні відбулося вже 10 боєзіткнень. Чотири атаки відбито. Ще п'ять – тривають. Ситуація під контролем Сил оборони України. Вчора ворог тут втратив 261 окупанта вбитими та пораненими.

На Курахівському напрямку ворог двічі розпочинав штурмові дії поблизу Парасковіївки. Одну атаку успішно відбито. Бій триває.

На Оріхівському напрямку російський агресор здійснив одну безуспішну спробу покращити тактичне положення в районі Новопрокопівки.

На Придніпровському напрямку один раз окупанти намагалися відтіснити наших захисників у районі Кринок. Втрат позицій не допущено.

Просування ворога

Аналітики DeepState повідомили пізно ввечері з 7 на 8 червня, що російські війська просунулись у Часовому Яру.

Ворог просунувся в Часовому Яру,

– повідомили аналітики.

У мапу бойових дій внесли зміни: на східних околицях міста деякі будинки перейшли під контроль противника.